De Charles Manson a 'el Arropiero', los 'Asesinos en serio' de Blas Ruiz Grau

El célebre escritor de novela negra, Blas Ruiz Grau, pretende dar respuesta a la pregunta en su nuevo libro, 'Asesinos en serio', en el que realiza una exhaustiva investigación de la vida y obra de los peores asesinos de la historia, los más aterradores psicópatas que el mundo ha conocido.

Aprovechando su presentación en Murcia, (este jueves 10 de octubre, a las 19:30 horas, en la librería Educania) hemos invitado a Blas Ruiz al programa Hoy por hoy.

El también autor de la exitosa novela negra 'No mentirás', de la que se espera una segunda parte en el primer trimestre de 2020; según ha dicho el propio Ruiz Grau en la SER, nos ha contado que durante sus trabajos de investigación para sus novelas descubrió que aunque mucho se ha dicho y escrito sobre los más celebres asesinos en serie a nivel mundial, no todo lo que se ha contado sobre estos psicópatas es cierto, "pensé que si hacía un trabajo lo más exhaustivo posible podría ordenar la vida y hechos de estos asesinos de la forma más verídica posible". Y así, de esta forma surgió 'Asesinos en serio'.

Manuel Delgado Villegas, el vagabundo sevillano que asesinó a al menos siete personas (48 según él) entre 1964 y 1971, momento en que se tomó esta foto. / EFE

Blas Ruiz, que ha confesado que escribir 'Asesinos en serio' le ha quitado el sueño muchas noches por lo escabroso del tema y las brutalidades que llegaron a cometer sus protagonistas, dice que ha intentado darle un toque personal a cada uno de los personajes y sus historias, "de manera que al leerlo no resulte tan embarazoso".

El escritor alicantino ha reconocido que una de las historias que más le impactó fue la del sevillano Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero, autor confeso de cuarenta y ocho asesinatos, que en algunos casos incluyeron necrofilia. Aunque también ha hablado de otros más mediáticos como el sectario Charles Manson, que aunque no participó en ningún asesinato directamente, si que fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de siete personas. Asesinatos que fueron cometidos por miembros de la secta que lideraba y que se conoció como La Familia Manson.

Imagen de archivo de Charles Manson. / EFE

Aprovechando su paso por Hoy por hoy, a Blas Ruiz Grau también le hemos preguntado por la segunda parte de su aclamada novela "No mentirás", de la que no ha podido contar detalles por orden de su editorial, "me tienen capado", ha dicho con una sonrisa. Si que ha comentado que si todo sigue según lo previsto estará en las librerias antes del mes de marzo de 2020.