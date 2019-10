Vecinos de Puerta Blanca limpian un parque infantil público lleno de suciedad

Un total de doce madres de la barriada de Puerta Blanca, en la Carretera de Cádiz de la capital malagueña, han decidido limpiar este jueves -con escobas, fregonas, agua, vinagre y lejía- el parque infantil público donde juegan sus hijos tras denunciar, en numerosas ocasiones, que estaba lleno de excrementos, orines de animales, insectos muertos y suciedad.

Se trata del recinto situado en la plaza Cesar Álvarez Doumont junto al colegio Victoria Kent. Toñi Peña, una de las vecinos que ha participado en la limpieza, ha explicado en la SER que han tomado la decisión "porque estamos cansados de tener que soportar las cacas de los perros y que no podamos traer a nuestros hijos a este parque. Es increible. Mucha gente de otras zonas se cree que este es un parque para perros y no te puedes imaginar la cantidad de animales que te encuentas aquí. Así que no nos ha quedado más remedio: hemos cogido los cubos de agua, vinagre, lejía y la fregona y nos hemos puesto a limpiar".

Añaden que no es la prmera vez que lo hacen "pero ante la falta de limpieza, que las papeleras están hasta arriba, no hay bolsas, los bajos de las farolas están llenas de pis de los perros, los numerosos insectos....y las ratas....no te puedes imaginar la cantidad de ratas que vemos aquí a cualquier hora del día. La gente vienen con sus perritos, bueno....algunos son caballos de grande."

El concejal del distrito, Luis Verde (PP), asegura que no tenía conocimiento y ha traslado el asunto al área de Parques y Jardines para que actúa el respecto. Entre tanto, la edil socialista Begoña Medina ha explicado que el asunto se ha tratado varias veces en la Junta de Distrito y que incluso se ha llevado al pleno municipal.