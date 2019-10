El PSOE aboga por un convenio de Bomberos más equitativo

El grupo socialista en el Ayuntamiento arandino insta al equipo de gobierno a que negocie con eficacia el próximo convenio de bomberos y no se deje engañar, como viene ocurriendo, con el dinero que aporta la Diputación por las salidas que tiene este cuerpo fuera del término municipal.

El día 31 de diciembre expira el último convenio, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Según los datos que ha hecho públicos el PSOE, el gasto que tuvo el parque de Bomberos de Aranda en 2017 por este concepto fue de 1.654.000 euros, de los que lo que cubre la Diputación es poco más que un 10 y medio por ciento. Las cifras de 2018 y lo que llevamos del 19 son similares. La portavoz municipal socialista se queja de que el equipo de gobierno no está ofreciendo ninguna información de sus negociaciones, cuando parece que lo que plantea el ente provincial para el próximo período está en unos términos muy parecidos. Mar Alcalde, por la información que tiene como diputada provincial, percibe que esta administración no está dispuesta a ser más generosa que hasta ahora. “El presidente de la comisión dijo cosas tales como que querían ser justos y que no ser gravosos con la Diputación, pero a eso hay que contestar que también habrá que ser justos con el Ayuntamiento y con los ciudadanos de Aranda de Duero y tengo que decir que nos hemos enterado de estas cuestiones en Diputación, es decir, que por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno en este caso, no se nos da participación, se está ocultando información”, denuncia Alcalde.

El Consistorio arandino recibe anualmente 175.000 euros de Diputación además de otros 200.000 que se invirtieron en 2018 para la compra de un nuevo camión nodriza. Mar Alcalde insta a la alcaldesa a que sea “valiente” y luche por los intereses municipales y al grupo de Ciudadanos también a que presione por un convenio más justo. La portavoz socialista se queja de que en Diputación no parecen estar dispuestos a revisar la situación de las numerosas salidas que hace este cuerpo a pueblos de la provincia que no están en el anexo de este acuerdo y, para colmo, no valoran la labor de los Bomberos de Aranda ni su importancia para la seguridad de la comarca como cuerpo profesional. “De alguna manera nosotros sentimos que nos roban la cartera a los arandinos y encima de eso, la contestación es ‘me sale muy caro y no es tan eficaz como usted se piensa’, esas son las respuestas que nosotros recibimos ayer y me parece lamentable, muy poco serio y no estamos contentos ni satisfechos, porque hay muchos flecos todavía pendientes”, lamenta la portavoz socialista.

Por parte del equipo de gobierno, su portavoz, aunque no conoce los detalles de la negociación, asegura que las condiciones que plantea el Ayuntamiento son “bastante mejores y ventajosas”. Dice que el punto de partida es que Diputación cubra al 100% el coste de las salidas de este servicio fuera de su término municipal. “Nosotros intentaremos pedir bastante más dinero y que el coste de las salidas que se tiene que hacer se cubran, cuanto menos, con el convenio y que el Ayuntamiento sencillamente se limite a cubrir los gastos de lo que le corresponde por el servicio en Aranda, Sinovas y La Aguilera”, detalla Emilio Berzosa.