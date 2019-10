Urkullu pide diálogo y voluntad "verdadera" de acuerdo en conflicto del Metal

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado a los sindicatos del Metal en Bizkaia y a la patronal diálogo y "verdadera" y "auténtica" voluntad de acuerdo y ha negado haberse posicionado a favor de los empresarios en este conflicto.

Urkullu ha respondido así en el pleno de control de este viernes a las críticas tanto del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova como de Elkarrekin Podemos Jon Hernández, quienes han censurado y calificado de "impresentable" el posicionamiento que en su opinión hizo el lehendakari a favor de la patronal durante una conferencia el pasado 30 de septiembre en el marco de la semana de huelga en demanda de un convenio sectorial convocada por ELA, CCOO, LAB y UGT.

Ese día Urkullu lamentó que no existiera "voluntad de acuerdo" por parte de los sindicatos del Metal de Bizkaia, y se mostró seguro de que los empresarios habían hecho todo lo posible para evitarla.

El lehendakari ha remarcado que se limitó a "constatar" una realidad, que durante el proceso negociador la patronal presentó nueve propuestas frente a una de los sindicatos y que eso no supone posicionarse, ni establecer quién tiene la razón. "Yo no dije quién tiene la razón y quién no la tiene", ha subrayado.

Ha reiterado su "neutralidad" y ha añadido que ser "ecuánime" no significa ser "acrítico", y ha remarcado que se puede ser crítico con el uso de la violencia en un conflicto laboral y también ser contrario a la reforma laboral como es el PNV, tal y como ha recordado.

Urkullu ha reclamado a ambos parlamentarios que tengan en cuenta todo lo que dijo en esta conferencia y que no tergiversen al tiempo que ha opinado que es "impresentable" trasladar a la opinión pública algo que él no dijo.

Ha mostrado su solidaridad con los trabajadores y ha afirmado que estos no tienen por qué renunciar a la seguridad del empleo y a un salario digno, al tiempo que ha recordado que lograr más y mejor empleo es uno de los principales objetivos de su Ejecutivo.

También ha trasladado su solidaridad con un listado de empresas del metal que ha citado y ha emplazado a ser críticos asimismo con el uso de la violencia en los conflictos laborales.

Ha reconocido que desde el inicio de las conversaciones en el conflicto del metal el pasado mayo hasta septiembre se han acercado posiciones y que las negociaciones han seguido esta semana, por lo que espera que la situación esté más cerca de solucionarse.

Ha apelado a "concentrar" todo el "esfuerzo" en lograrlo porque a "a nadie interesa y beneficia una huelga" y más en un momento de incertidumbre económica como el actual.

Tanto Casanova como Hernández han insistido en que Urkullu se ha posicionado a favor de la patronal. Así el primero le ha reprochado que su Ejecutivo reclame trabajos decentes y sin embargo "aplauda" a quien no lo fomenta.

"No es este el gobierno que está defendiendo los legítimos derechos de los trabajadores", ha enfatizado Casanova.

Hernández ha remarcado por su parte que decir que la patronal "ha hecho todo lo que podía" es decir a los sindicatos que sus demandas son "ilegítimas" y ha calificado las declaraciones de Urkullu de "impresentables" y hechas al "más puro estilo Margaret Thatcher".

"Por suerte los sindicatos no van a agachar la cabeza ni ante la patronal ni ante estas declaraciones impresentables", ha resumido.

Representantes de los sindicatos han estado presente en el interior del hemiciclo cuando se han producido estas dos preguntas al lehendakari y al término han exhibido unas pancartas en las que se leía en euskera "Urkullu, ¿cuándo a favor de los trabajadores?".

También han proferido gritos como "Urkull y Cebek son lo mismo", y el "Metal de Bizkaia en lucha", y finalmente han sido desalojados por los servicios de seguridad de la Cámara