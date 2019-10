Cervera se preocupa

Álvaro Cervera siempre tiene los pies en el suelo. El equipo está volando, pero el entrenador sujeta a su equipo. Como el padre que anuda el globo de helio en la muñeca de su hijo. Lo deja disfrutar, pero se mantieneda cauto para que esa ilusión no desaparezca en cuestión de segundos. Por eso Álvaro Cervera avisa: "Estamos con la flecha para arriba y en una nube, viene un equipo que no está tan bien en resultados y que le pasa esto y parece que hay mucha diferencia entre los dos y eso es mentira. No podemos cambiar nada de lo que teníamos previsto si lel partido fuese sin bajas".

El míster se muestra preocupado por todo lo que está envolviendo al partido. La aparente euforia del entorno y la ristra de bajas del Málaga parece hacen al Cádiz muy favorito para ganar el partido. Casi que ganar sin bajar del bus. "Todos sabemos que eso es mentira. Da la sensación que todo lo que hagan les irá bien y que nosotros vamos ganando por cero a tres y eso es mentira. Jugamos contra un equipo que todos los que pongan son o jugadores que han estado en primera o que son internacionales con sus selecciones."

Además, Cervera, añade que "los jugadores son personas como todos y todo lo que se dice me gustaría evitarlo. Hay un ambiente que nos sentimos culpables de algo que no sé qué. Me gusta poco", dice preocupado.

Espera que "sea un partido de los que a nosotros nos gusta. Ellos con la pelota son muy atrevidos y sin ella defienden muy atrás. No podemos dejarlo y cuando la tengan hay ciertos sitios que hay que pararlos. Ellos juegan en casa y les gusta manejar la pelota. A nosotros nos gusta robarla y correr".

Entiende que "realemte tienen las bajas de Munir, Bare y Juanpi. Del juego les quitan a dos importantes, pero se está formando demasiado lío para todo esto. Yo les entiendo, pero cuanto más entremos más lío tendremos, pero me sigue saliendo un equipo muy bueno de ellos".

Valoraría, a priorio, el empate como bueno. "A principio de año hay campos como la Rosaleda en el que no perder no es malo". E insiste, "el Málaga cuando juega en su casa siempre es favorito. En segunda división el Málaga siempre es favorito".

Otra cosa que le preocupa al míster es la baja de Garrido. "No dependemos de él, pero cuando está él el equipo juega a otra cosa, hace otras cosas. Cuando él está se hacen cosas que son fundamentales para ganar. Sin él también podemos ganar tenemos recursos, pero cuando él está se hacen esas cosas más habitualmente".