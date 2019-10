Buscan a un hombre desaparecido en El Toro

Efectivos aéreos y terrestres participan en la búsqueda de un hombre de 64 años que se perdió este jueves por la tarde mientras buscaba setas en la localidad castellonense de El Toro.



Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han detallado a EFE que el hombre salió a buscar setas junto a dos amigos más en el término municipal de El Toro en una zona de montaña y se separaron para después reunirse de nuevo a las 19 horas en el coche.



Sin embargo el hombre no acudió a la cita y, después de que sus amigos no lograran localizarle, avisaron a los servicios de emergencia.



Hasta el lugar se movilizó una dotación de bomberos, una dotación de la Unidad de Rescate de Montaña (URM) del Consorcio y una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat.



Sin embargo, a las 23 horas la espesa niebla obligó a los medios a retirarse y a primera hora de este viernes se han reanudado los trabajos con la incorporación de una unidad canina de Protección Civil y un helicóptero de rescate de la Generalitat con efectivos de la URM del Consorcio.



El alcalde de El Toro, Alberto Lázaro, ha explicado a EFE que aunque la temperatura es buena, sí que suele descender durante la madrugada y que a esta hora la niebla todavía es muy persistente.



El SIAB ha señalado que el helicóptero hará una primera batida aérea para revisar la zona y analizar la situación y si es necesario, se pedirán más medios para la búsqueda.



En principio, según el SIAB, el hombre desaparecido no sufre ningún trastorno relacionado con el Alzheimer o la demencia, según ha trasladado su familia a los servicios de emergencia, por lo que no parece que se haya desorientado por ese motivo.



Lázaro ha indicado que en el año pasado trece personas se perdieron en El Toro cuando estaban de excursión o buscando setas por su término municipal. EFE

