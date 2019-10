Leía recientemente en un artículo, como es el ciclo vital del águila real americana.

Narraba el autor, que cuando esta rapaz cumple 40 años de vida, debe decidir si renovarse o morir. Un poderoso animal, portador de unas alas y de una agudeza visual, que lo hace dueño de cielos y tierras; pero a pesar de su potencia, el paso de los años, deforman su pico y sus garras, densa y maltrecha sus plumas hasta hacer de todo ello algo inservible.

Llegado ese momento, el águila decide, si se abandona y muere por inanición o asegurar su vida en un nido de montaña y desprenderse a golpes de su pico para que crezca fuerte, eficaz y arrancarse cada una de sus garras para verlas nacer de nuevo como auténticas armas cazadoras. En ese tiempo, mudará hasta sus viejas plumas; y todo ello en apenas 5 meses.

Esa catarsis en la que decide vivir y esos sacrificios que le permiten no morir, le proporcionan 30 años más de vida. Es la pervivencia y la continuidad vital de un animal que dicen “irracional”, pero con una inteligencia admirable, que le hace reconocer cuáles son las prioridades de su mundo.

Mientras lo leía, pensaba si tendremos el gusto de ver en este país la catarsis de la clase política en la que sacrifiquen las plumas del ego de sus traseros y sitúen las prioridades de las personas como eje fundamental del estado de bienestar

Por favor, despójense de esas garras deformadas y trasnochadas que son las encuestas, estadísticas y tuits. Olvídense del postureo mediático que ha terminado por deformar su pico hasta llevarlos, en un día no muy lejano, a una muerte segura por inanición de realidad y fijen de una vez, el norte de prosperidad y derechos que todos y todas estamos esperando.

Si no hacen esa catarsis, si no es renovarse, será morir, cual Águila Real Americana que decidió no hacer nada.

Muden su pico, cambien sus garras y comiencen la importantísima labor que tienen encomendada: Representarnos en el poder ejecutivo y legislativo en las Cortes para asegurarnos un futuro de esperanza.