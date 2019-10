Enrique Martín: "Tenemos que dar fuera de casa un empujón"

El técnico blanquiverde ha pasado por sala de prensa para tratar la actualidad del conjunto blanquiverde. Enrique Martin tendrá la baja obligada de Javi Flores, por que lo que habrá que recomponer el 11 ya que no estará tampoco Jesús Álvaro.

El equipo afronta dos partidos lejos de El Arcángel, ante esto el técnico afirma que “tenemos que dar fuera de casa un empujón y somos conscientes de ello. Tocan dos fuera, vamos con el primero. En casa lo que no podemos es dejarnos puntos o los menos posibles. La felicidad completa es complicada pero no pensamos más allá del Algeciras”.

Sobre el sistema que empleará en el Nuevo Mirador, Martín indica que “este sistema se abre menos de cara al contrario, parece estas más organizado. En el trabajo hecho hasta ahora hemos interiorizado el sistema. Todos los días hay que ajustar en cualquier sistema ya que la perfección no existe. Lo bueno que tiene la plantilla es que inicias un partido con 4-2-3-1 y puedes pasar al 3-5-2 cambiando un par de jugadores. Lo que si me da seguridad es que lo han practicado, se lo saben y el día menos pensados jugaremos y seguro no les sorprende”.