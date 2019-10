Un año de espera para hacer una resonancia preferente

El colectivo Querendo de mujeres con endiometriosis denuncia las excesivas listas de espera en las pruebas diagnósticas que llega a considerar como insoportables. Explica el caso de una mujer que lleva más de un año esperando para que le realicen una resonancia magnética considerada preferente por su ginecóloga. Señala que mujeres como ella ni siquiera entran en las listas de espera porque no tienen fecha posible para la realización de la prueba. Esperan en un limbo una prueba que se considera clave para poder prescribirles el tratamiento adecuado.

En el caso de la vecina de A Coruña María Garrote, la ginecóloga solicitó una resonancia preferente el 5 de octubre de 2018, hace un año. Volvió a verla en enero y, al no tener la prueba, no pudo mejorar su tratamiento, la ecografía no era suficiente. La afectada presentó una primera reclamación con esa fecha. Volvió a ver a la ginecóloga en septiembre. No había mejorado de sus síntomas pero seguían sin resonancia y sin diagnóstico definitivo. María lo contaba esta mañana. Lleva ya tres reclamaciones al SERGAS.

Desde el área sanitaria de A Coruña señalan que en estos casos el médico realiza una petición pero es el radiólogo quien fija la fecha con una visión de conjunto de todas las demandas de pruebas que tiene el servicio. El colectivo Querendo señala que los servicios de ginecología están saturados y las consultas se producen cada 9 ó 10 meses a pesar de que las revisiones deben realizarse cada 3 ó 4 meses.