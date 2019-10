Vicente Gómez: "Jonathan Viera es el mejor de Segunda"

El jugador Vicente Gómez, centrocampista del RC Deportivo, ha elogiado este viernes a Jonathan Viera, con el que compartió vestuario en Las Palmas y al que se medirá el domingo, "el mejor jugador", a su juicio, de la Segunda División.

"Jonathan es el mejor jugador de la Liga sin duda. En Primera, quitando a Messi y algún otro grande, era el más determinante por números de goles y asistencias y la Segunda se le queda pequeña. Está ahí porque ama ese escudo, porque podría estar en cualquier club de Primera", señaló el jugador canario.

En su comparecencia en el Estadio Abanca-Riazor, también destacó al joven Pedri, de 16 años, al que no conoce personalmente.

"De Pedri hablan maravillas y con la progresión que lleva lo normal es que acabe jugando en un bien equipo de verdad", indicó.

Otro nombre que abordó en su intervención a la hora de analizar a la UD Las Palmas fue el del centrocampista Fabio González.

"Las Palmas ha cambiado en que al principio no llevaba tanto la iniciativa, era más reactivo a lo que hacían los rivales y ahora llevan partidos proponiendo. Fabio da mucha pausa al juego y eso permite que Viera se pueda colocar y Pedri pueda llegar a sitios en que es difícil marcarlo. Eso ha provocado que sus laterales sean mucho más profundos", dijo.

Para Vicente, la clave será quitarle el balón al equipo insular porque así Jonathan Viera "se frustrará".

Y eso es en lo que trabaja el Deportivo con su nuevo técnico, Luis César Sampedro, que dará la titularidad al centrocampista por la acumulación de bajas que presenta.

"Tener la iniciativa y salir desde atrás fue lo que me hizo dar el salto de calidad en Primera y en Las Palmas, buscar asociaciones en corto y superioridades", recordó el jugador blanquiazul.

Añadió que "cuando hay un cambio de entrenador parece que todo el mundo se reactiva porque aparecen opciones" que no había.

"El entrenador está trabajando mucho y escogiendo bien sus métodos y lo que quiere explicar en una semana con mucho contenido. Quiere dar su sello al equipo y a ver si somos capaces de plasmar el domingo esto que hemos trabajado en poco tiempo", comentó.

Vicente indicó que para Luis César hacerse cargo del Deportivo también supone una "oportunidad" en su carrera ya que llega "al club referente de Galicia".

El jugador canario, que disputará su segundo partido como visitante en el Estadio de Gran Canaria, reconoció que será otra vez "muy emotivo" pisar el césped.

"Espero dejar las emociones en el vestuario y hacer un buen partido porque me voy a jugar mucho por el equipo, que no está en buen momento, y por mí, que me sirva para reivindicarme y decir que estoy para jugar", señaló.

Además, consideró que, con todos los contratiempos del equipo (por las bajas) y la situación delicada en que se encuentra (en puestos de descenso), los deportivistas tienen por delante el reto de superar las dificultades.

"En los momentos con más problemas es cuando tienes que dar un paso adelante. Esta semana, con un cambio de entrenador, bajas por lesiones y selecciones y ante un rival que está muy bien, ganar nos puede ayudar a limpiar la mente y despejar fantasmas", consideró.