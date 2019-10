El viernes se consolida como el gran día del 'finde' granadino y aquí está otra prueba irrefutable más

Todos coincidimos en conocer el buen estado de salud del que goza nuestra "GRX, ciudad del rock", pero si quitamos los brillos que nos ciegan y ahondamos un poco, vemos como la música en directo y la cultura en general, Cines del Sur ha pasado a mejor vida, es algo que no es prioritario en la Plaza del Carmen.

No. No hablamos de los grandes grupos y locales con solera, lo hacemos sobre los que más lo necesitan, los que empiezan tanto músicos como empresarios y que ante esta indefinición o callada por respuesta no se atreven a programar sus conciertos, recordemos las lagunas que tiene la ley vigente. Ya tuvimos una especie de premonición en el pasado Granada Sound donde desapareció la programación alternativa, en este mes constatamos que ésta va a ser la tónica dominante.

No olvidemos que la Cultura debe y tiene que ser accesible a todos, que sirve para crear un circuito estable que atrae a un turismo de calidad y que genera puestos de trabajo en un maltrecho sector empresarial provincial, aunque parezca que algunos prefieran mirar para otro lado.

Viernes 11

21.00H - DellaFuente y Raimundo Amador - Plaza de las Pasiegas.- Uno de los eventos de este año y es que si está patrocinado por cierta marca de bebidas energéticas ya se sabe que su trascendencia no sólo va a ser local, si no que su proyección llegará más allá de nuestras fronteras. DellaFuente es un granadino que ha sabido escoger su camino por los ritmos urbanos, disfrutando de un notable éxito en Internet primero y en los conciertos después. Sobre Amador poco descubriremos si decimos que es un magnífico guitarrista conocido por sus fusiones con casi cualquier estilo.

21.00H - Diana Navarro - Auditorio Manuel de Falla.- Quizás esta malagueña represente una de las voces más reconocibles de Andalucía una vez que pasamos Despeñaperros, además de ser una de las más queridas. Su cercanía, amabilidad y su portentosa voz hace el resto.

21.30H - BillyMonkeys - Blus Bar.- 4 enamorados del rockabilly, ¿quién lo pensaría con ese nombre? y que hacen de sus conciertos un viaje temporal al año 1950, fecha en la que aparece este subgénero del rock.

22.00H - Miss Caffeina - Sala El Tren.- Uno de los grandes nombres de la ola indie, conseguido a base de buenos discos y una simbiosis casi total con su público. Detroit fue el salto total a la primera línea y este "Oh Long Johnson" les ha servido para demostrar que lo suyo no es flor de un día y que esa fama que atesoran está más que merecida.

22.00H - Axalotes Mexicanos - Sala Planta Baja.- Aunque pueda parecer lo contrario, son de Asturias y no tienen nada que ver con las rancheras, si no con un postpop con reminiscencias punk y con algún que otro guiño retrosynth. Aunque sobre el escenario pueda parecer todo un poco caos es Olaya, su cantante, la que maneja las riendas de esta apuesta.

22.00H - Lin Cortés - Escenario Aliatar.- Era una deuda pendiente y es que si recuerdan nuestros lectores este concierto se tuvo que suspender la pasada primavera. Este artista se ha convertido en una de las imágenes más atrayentes de esta nueva re-adaptación del flamenco a estos tiempos, sabiendo conjugar estilos actuales sin perder la esencia. El concierto de esta noche será muy especial ya que irá en formato acústico.

22.00H - SoundBay - Taberna JJ.- Para los que no conozcan a este sexteto sólo decirles que sus conciertos son un auténtico derroche de energía canalizada a través de las voces de Chris e Inma. Su peculiar adaptación del chill-rock hace que uno abandone los formalismos y pase a mimetizarse con este grupo.

22.00H - Backing Rap - Sala Prince.- Llega a nuestra ciudad una apuesta nueva, fresca y diferente y es que el primer festival de rap con banda llega a Granada y lo hace con el siguiente cartel, Renko, Eskarnia, Julia Martín, Chicalapapa, GRX Scratch y Joha. Una noche en la que los nuevos ritmos urbanos se harán los amos y señores del escenario pero acompañados de sonidos rock, funky, jazz, etc.

23.00H - Balkanada 2019 - BoogaClub.- Una nueva edición, la octava ya, de este peculiar festival que aglutina música de los Balcanes y "gipsy" en un mismo concierto. Los grupos que actuarán hoy son Balkan Bomba, La Trocamba Matunesca y Tox!c.

Sábado 12

18.00H - Indianápolis - LemonRock Hostel.- "Cruzadas y otros pasatiempos" es el nombre que recibe el nuevo trabajo de este grupo granadino, prácticamente remozado de arriba a abajo, aunque siempre presente la personalidad de su cantante David Cuero, una rara avis en nuestra ciudad, una personalidad que no te puede dejar indiferente.

21.00H - Cosas que hacen punk, Vol. 4 - BoogaClub.- Y es que esta cuarta edición se ha hecho de rogar, 3 años en silencio para que se volviera a celebrar la noche más potente en Granada. Con un cartel compuesto por Nave Nodriza, Motoretta, Culebra, Partenogénesis y Uralita y los fibroesqueletos, está claro que tranquila no se presenta la velada.

21.30H - Los Locos de la Cannonball - Blus Bar.- Imaginemos una auténtica fiesta al sur de Texas y tal cual la trasladamos a este céntrico local granadino, pues eso es lo que nos ofrece este quinteto, bueno y que hablan en castellano de verdad, no con acento norteamericano.

22.00H - Margaux / Lázaro - Sala Planta Baja.- Un concierto que es un doble ciclo final, el primero es hacer a la inversa el concierto que se celebró en Madrid antes de verano y el segundo es poner un punto y final a este disco homónimo. Margaux vio la luz hace un año aproximadamente, recordamos los nervios previos al lanzamiento de este trabajo en la entrevista que les hicimos en Hoy por Hoy Granada y ha servido para ponerles como cabezas visibles de una vertiente indie más poprock granadina, además de llevarles a festivales como BenalFest, enOrbita y Sonorama.