"Ahora mismo es la salida más complicada"

El Xerez DFC se mide el domingo a las 18:00 horas a la UD Los Barrios, “la salida más complicada que hemos tenido hasta ahora” en palabras de su entrenador, Andrés García Tébar.

Y es que el rival lleva más de un año sin perder en casa, “aún no han encajado ningún gol en su campo y ese debe ser un aliciente para nosotros”, afirma el preparador xerecista.

Se muestra “satisfecho” con el inicio de su equipo en el campeonato, “aunque es demasiado pronto como para hacer conjeturas y valoraciones. El arrancar bien es importante pero el fútbol, tiene dinámicas, rachas. El partido va a ser duro, muy exigente a nivel físico, intenso y competido”.

Sobre el precio de las entradas fijado por Los Barrios, García Tébar no esconde que le encantaría que “el mayor número de aficionados estén con nosotros, porque es muy importante, pero imagino que tendrán razones aquellos que vayan para no entrar en el campo. No es cuestión del euro. Lo digo de corazón, los técnicos y los jugadores estaríamos dispuestos a pagarlo, aunque también somos pobres, para tenerles cerca pero es una forma de reivindicar la situación de querer incrementar los precios porque seamos nosotros. Quedan pocas horas para el partido y a la directiva de Los Barrios le pediría que se replantease esa situación y que llegase a un acuerdo. En estas categorías, un euro arriba o abajo nos va a dejar igual de ricos que de pobres y el partido es muy importante".