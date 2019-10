El Ademar, a cumplir el expediente europeo

El pasaporte a la tercera ronda de la Copa EHF está en el bolsillo del ABANCA Ademar, al que solo un cataclismo apartaría de la competición tras el 20-28 de la ida en la pista del RK Vojvodina. Los serbios buscarán una proeza en el Palacio Municipal donde solo un visitante se llevó un triunfo por ocho o más goles. Fue el FC Barcelona en 2010 y en la Liga de Campeones (27-37). En el resto de competiciones, desde 2014 el Ademar no sufre una derrota de ese calibre ante su afición (octubre de 2014, 21-33 contra el BM Logroño).

Son solo números, sì, pero hablan a las claras de la empresa que tienen por delante los de Boris Rojevic, que lamentó las bajas al término del primer partido. Ahora recupera a dos jugadores, Sretenovic y Meduric, que darán nuevos bríos a un equipo que, aún así, dejó en tierra a Grozdanic, Milasevic, Stankovic y el portero Perovic. "No podemos jugar peor que en Novi Sad", declaró Rajko Prodanovic en "León Deportivo". El extremo de la Vojvodina no se da por vencido: "tenemos qie hacer las cosas mejor. Va a ser difícil con el menos ocho, pero no venimos para conocer la ciudad. Todo es posible".

En la escuadra leonesa hay una mezcla de seguridad y recelo. La dinámica actual abruma y tira por tierra cualquier atisbo de duda, pero se da por hecho que este segundo encuentro en nada se parecerá al anterior. Por ello, el objetivo es claro: volver a ganar. "Fue algo épico y se trata de no confiarse. Imposible no es. Tenemos el factor cancha y pensamos en ganar. Vamos a intentar jugar con más velocidad aún", señaló Manolo Cadenas, para el que no caben trámites. El técnico leonés vuelve al banquillo del Palacio en un choque europeo que invita a recordar alguna de las gestas allí vividas. Una por encima de otras a la hora de echar mano de la memoria: "el partido contra el Kiel, aquel inicio...De repente estaban 7-2 abajo. Eso es salir a dominar. ¿El ambiente? Eso, en parte, se gana desde el campo con un equipo aguerrido y un buen nivel de juego".

A diferencia de su rival, el Ademar repetirá el póker de ausencias (Acacio, Mosic, Vieyra y Donlin) y esta mañana se llevó un susto por el golpe en la mano izquierda recibido por Feuchtmann al que le fue corregida de inmediato una posible luxación en un dedo. No faltará el chileno a una cita para la que la directiva marista ha puesto toda la carne en el asador pensando en el aficionado. Regalo de entradas, promociones para socios y resto de seguidores (con el abono o compra de una entrada recibirán otra gratuita para menores de 14 años), música, color...Nunca es tarde para volver a llamar la atención del hincha.

ABANCA ADEMAR-RK VOJVODINA

Sábado, 19:00 horas

Árbitros: Sami y Bounara (Francia)