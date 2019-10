Hila: "Palma no puede regular los cruceros, ya lo sabemos todos"

El alcalde de Palma afirma que el presidente de Puertos del Estado no ha dicho nada que no supiera. José Hila afirma que tanto el Ayuntamiento de Palma como el Govern tienen claro que no pueden regular de forma unilateral las escalas de los cruceros y por eso han mantenido contactos con el sector para que dé un paso adelante.

Sin embargo, el alcalde no habla de plazos y de cuándo podrían llegar a un acuerdo con las navieras para escalar la llegada de estos barcos. En cualquier caso, si el acuerdo fuera una realidad tardaría años en aplicarse porque las programaciones en este tipo de turismo se hacen a dos años vista. Reconoce el alcalde que el tema se ha retrasado por la quiebra de Thomas Cook.