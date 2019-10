Manix Mandiola: "Jordan nos da frutos a corto plazo"

El Atético Baleares ya se ha afianzado como líder en estos primeros compases de la temporada, este domingo toca el Sporting B desde el Estadi Balear. El campo está siendo un fortín esta temporada, donde todavía no han ofrecido ni un punto a sus rivales. El míster ha hablado hoy en rueda de prensa:

"Es cuestión de acierto, como hicimos en Ferrol. Las cosas salen bien, no sabes si por el Estadio o no, no le demos vueltas, que dure. Yo deseaba este inicio, no lo esperaba porque miras en cualquier categoría ganar 6 partidos de 7 no se da"

sobre el joven jugador escocés, Jordan, ha hablado el técnico vasco:

"Jordan nos da frutos a corto plazo, se le premia en la selección sub21 de Escocia, ambos nos necesitamos y es de agradecer que haya optado por quedarse en lugar de ir con su equipo nacional. Jordan está feliz, cada vez habla mejor castellano, tiene talento y cuanto menos le enredemos mejor"

El equipo marcha viento en popa a velocidad de vértigo en este inicio de campaña. Muy lejos de las dudas que planteaba ante los resultados intempestivos que hacían dudar ante una plantilla que tenía que confeccionarse en los últimos suspiros de los meses de sol. Ahora uno de sus jugadores más en forma sabe que no puede bajar el pistón:

"Gabarre está bien porque tiene dos delanteros que le aprietan y sabe que no se puede relajar. Al faltar Arturo ahora el recambio natural es Cervero, es fuerte, es maduro de cabeza, necesita minutos pero no le regalamos a nadie. Tiene que estar preparado para cuando toque, su 100% lo dará”.

Manix Mandiola ha sido designado el mejor entrenador del grupo III de la Segunda División B de la temporada pasada. Este reconocimiento viene otorgado por el Premio Ramón Cobo, un galardón que entrega, desde 2011, el comité de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, lo recogerá el próximo 12 de noviembre.