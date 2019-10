ElPozo Murcia cae derrotado ante el KPRF ruso en un partido totalmente desorbitado en la segunda mitad

No finalizó de la mejor manera ElPozo Murcia la fase previa de la Champions League. Cayó derrotado ante un KPRF Moscú que estuvo más centrado en todas sus líneas en la primera parte, sobre todo en defensa, donde el equipo de Giustozzi no supo crear las ocasiones para hincarle el diente a los rusos.

El primer golpe llegó en el minuto tres. Centro desde la izquierda libre de marca para que Bagirov chutase a placer para batir a Espindola. Álex Yepes y Paradybski quisieron lograr las tablas intentando disparos lejanos que no inquietaron a la meta rusa. Sin embargo, cuando ElPozo parecía aterrizar levemente en la pista, Razorenov se fue de Marc y anotó el segundo para el KPRF ruso. No estuvo fino Tolrá, que luego no fue al corte en el tercer tanto ruso. Hasta aquí dos goles en contra para los murcianos, una renta muy corta y recuperable para los intereses del equipo de Giustozzi.

A la vuelta de vestuarios, la alta intensidad de los rusos hizo que anotasen el tercer gol. Paulinho quebró a Tolrá, que no supo aguantar la jugada y el jugador del KPRF introdujo el cuero en la red de Espindola. La fortuna cayó de lado de los murcianos en ese instante con un gol de carambola de Paradynski. Error tremendo de la defensa que rebañó el jugador charcutero para hacer el 3-1. A partir de ahí, ElPozo metió la marcha más larga y se desorbitó el ritmo y el partido.



Tsaider vio como Felipe Valerio con un fortísimo disparo lejano agujereó la meta local en el 34. En el minuto 35 Paradybski le dio otro tortazo el meta ruso con Álex como portero jugador, asistencia del ciezano para un remate de categoría del primero.

Duró poco la alegría para los murcianos. Un error en ataque de Andresito hizo que el andaluz perdiese la bola, con Yepes adelantado, momento que Paulinho aprovechó para batir de lejos a ElPozo. Con el 4-3 lo intentó Valerio con una gran parada de Tsaider y, en la siguiente jugada, un rechace sirvió para que Paulinho de nuevo marcase el quinto tanto.

Partido de ritmo frenético en el que no estaba dicha la útima palabra por parte de ambos conjuntos. Pol Pachecho, con un potente disparo, puso el luminoso con distancias cortas con 5-4 y a falta de minuto y medio para la bocina final, cualquier escenario era posible. Segundos después vino el sexto de los rusos con Niyazov y para cerrar el marcador, a falta de 28 segundos, Andresito hizo el definitivo 6-5.