El Procurador del Común insta a la Junta a regular la práctica de la taxidermia en Castilla y León

Una resolución del Procurador del Común insta a la Junta de Castilla y León a que inicie los trámites para regular las condiciones exigibles para la práctica de la taxidermia sobre especies silvestres en la Comunidad. La resolución, a la que ha tenido acceso Radio Palencia de la Cadena SER, pone de manifiesto el vacío legal que existe en esta materia. El detonante del planteamiento del defensor del pueblo de la región ha sido una decisión de la delegación territorial de la Junta en Palencia que acordó no iniciar un expediente sancionador contra una entidad de taxidermia de Barruelo de Santullán por presunta infracción a la Ley de Caza. La denuncia partió del Servicio de Protección a la Naturaleza de Barruelo de Santullán (SEPRONA) y en la misma se personó Ecologistas en Acción.

Además, el Procurador del Común insta a la delegación territorial de Palencia a facilitar la documentación solicitada por Ecologistas en Acción omitiendo los datos personales que estén protegidos por la Ley de Protección de Datos. En una extensa resolución de 13 folios, el Procurador parte de "la existencia de una laguna legal sobre la regulación de la taxidermia, lo que impide la tramitación de un expediente sancionador". Esta realidad conlleva que no se pueda exigir a la empresa TODOFAUNA de Barruelo de Santullán ningún requisito formal o registro de las piezas de caza existentes en su establecimiento.

En relación con la falta de precinto de las piezas de cazas halladas en el taller de taxidermia, Tomás Quintana, el Procurador del Común, recuerda que no se puede imponer una sanción por estos hechos a un taxidermista que no tiene obligación de conservar el precinto al no haber participado en la acción de caza. Pero sin duda, lo más llamativo de la resolución es que el procurador insta a la Junta a regular la práctica de la taxidermia.