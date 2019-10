"Los pueblos de Palencia no son atractivos para los secretarios municipales más jóvenes"

El Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local con Habilitación Nacional celebran este sábado a su patrona, la Virgen del Pilar. Y lo hacen con la satisfacción de tener el servicio cubierto en el total de los ayuntamientos de la provincia, algo que no siempre ocurre.

En Palencia existen 115 plazas correspondientes a este cuerpo de la administración, de ellas 76 están cubiertas por funcionarios de carrera, el resto lo está por interinos. Ahora mismo tan sólo hay un ayuntamiento que está en proceso de adjudicación de la interinidad por lo que se puede afirmar que la cobertura es del 100 por 100. Aunque Rosa de la Peña, su presidenta, considera que sería necesario que todas las plazas fueran cubiertas por funcionarios ya que, en algunos casos, los interinos no tienen la formación más decuada para ello, algo que incluso recomienda el Tribunal de Cuentas.

Desde el Colegio se recuerda que las oposiciones para acceder a este cuerpo se convocan todos los años, aunque en 2015/2016 las plazas ofertaran bajaron éstas han comenzado a aumentar, así en 2017 se convocaron 150 plazas y el pasado año se llegaron a las 200, oferta hay pero no todas las plazas se cubren al no superar los exámenes. Sin embargo Palencia, y en general toda la comunidad autónoma no son atractivas para los más jóvenes que sacan la oposición debido a la cantidad de pueblos pequeños que existen. Un ejemplo claro es que mientras que en Palencia los Ayuntamientos de tercera categoría, la mayoría, tienen en torno a los 250 y los 400 habitantes en otras comunidades esos mismos municipios de tercera categoría pueden alcanzar los 4.000 habitantes una cuestión que no pone en clara desventaja para ser elegidos por los nuevos secretarios.