La Audiencia juzga a un hombre acusado de estafa por su ex pareja

La Audiencia Provincial de Palencia celebra este lunes 14 de octubre el jucio contra un hombre al que su ex compañero sentimental acusó de presunta estafa. La acusación particular pide 6 años y un día de cárcel mas el pago de una multa de 45.728 euros a razón de 8 euros diarios, que se correspondería con la cantidad estafada. Se trata de un proceso en el que no hay acusación del Fiscal.

Hay que remontarse al año 2004, cuando el hombre conoció al acusado en un viaje a Madrid, momento en que iniciaron una relación. Este último, pidió en repetidas ocasiones dinero a su pareja que en principio le iba devolviendo hasta que le pidió 8.000 euros para traer a su madre de Cuba con el compromiso de devolver dicha cantidad a plazos.

Según el escrito de acusación, no sólo no devolvió ese dinero sino que además le solicitó 45.000 euros más para pagar una deuda por la que según decía el acusado estaba siendo amenazado de muerte o secuestro, por lo que su pareja entonces terminó firmando un préstamo hipotecario.

La misma versión de la acusación asegura que al desentenderse el hombre del pago del préstamo, el banco le comenzó a cargar a él las cuotas habiendo llegado a pagar hasta junio de 2018 la suma de 37.728 euros.

El abogado de la defensa pide la libre absolución para su patrocinado.