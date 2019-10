Miguel Flaño: "Estoy muy contento por ser parte otra vez de Osasuna"

El quinto jugador con más partidos en la historia de Osasuna regresa al club de toda su vida. Miguel Flaño tras un breve paréntesis de 6 meses que le llevó a Córdoba con la ilusión de jugar, vuelve a Tajonar una vez colgadas las botas como jugador para aportar su granito de arena desde la secretaría técnica. Un Flaño que en SER Deportivos Navarra reconocía estar "muy contento por ser parte otra vez de mi familia profesional y emocional, Osasuna". Después de toda una vida prácticamente aquí, Miguel se muestra "muy orgulloso de todo, con experiencias impresionantes". El ex capitán rojillo apunta que "voy aceptando el paso de dejar de ser jugador, comienzo otra etapa muy ilusionante y en la que espero aportar". Reconoce Miguel Flaño que "es un cambio bestia, asumido pero que no se asimila hasta que no llega la retirada y no queda otra que buscar nuevas ilusiones, otros objetivos". Escucha a Miguel Flaño en SER Deportivos Navarra

