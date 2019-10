Ania no quiere dejar espacio entre líneas en Huesca

Tras afrontar cuatro ruedas de prensa de previas consecutivas en las que el equipo no perdía, Iván Ania llegaba con ese 0-3 a sus espaldas a la sala de prensa de las Instalaciones Nando Yosu y lo hacía con total naturalidad, con ese amago de sonrisa tan característico del míster asturiano.

Consciente de que el equipo tiene mucho que mejorar, más si cabe tras el 0-3 en casa, Ania expuso lo que el equipo está haciendo mal y que, de repetirlo este domingo en El Alcoraz, puede salir más castigado que la semana pasada frente al Girona. "Es el equipo más combinativo de la categoría", dijo en referencia al Huesca.

Después de confirmar que Nkaka no podrá ser convocado este fin de semana pese a no tener el ligamento del tobillo roto y tras dejar la sombra de la duda sobre la incursión de Toribio o Jon Ander en el autobús que parte mañana sábado a las 14:00 horas camino de tierras aragonesas, el técnico racinguista ha anunciado lo que no se puede subir en es autobús: un equipo que tácticamente esté partido.

"Lo que más me preocupa si te soy sincero es quedarnos largos y que el rival nos meta gente entre líneas, porque esos espacios en segunda división se encuentran muy fácil", apunta.

Algo que parece sale ya de serie cuando opta por un 4-4-2, por ello, y preguntado por un posible cambio de esquema, Iván Ania no ha dado demasiadas pistas implícitas, pero no es descabellado pensar que apostará por Mario Ortiz, Ritchie Kitoko y Sergio Ruiz en la medular, aunque siempre cabe pensar en 4-2-3-1 con Cejudo en la mediapunta.

4-3-3 que puede alinear Ania ante un equipo que precisamente juega de esa forma, con ese esquema y con las ideas muy claras: "El Huesca inicia en corto y busca que le presionen arriba para generar superioridades con los extremos por dentro y dejando el carril a los laterales".