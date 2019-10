Menos de un mes para el inicio del Festival de Cine de Sevilla

Entre el 6 y el 16 de noviembre se celebrará la edición número dieciséis del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Queda menos de un mes para que empiece el Festival y ya sabemos casi la tercera parte de la programación. En Sección Oficial confluyen todo tipo de temáticas y géneros, con películas imprescindibles como ‘Martin Eden’, adaptación de Pietro Marcello de la novela ‘Bella y perdida’; ‘Gloria Mundi’, Premio a la Mejor Actriz en Venecia; ‘Liberté’ de Albert Serra, Premio Especial del Jurado en la Sección Un Certain Regard de Cannes; ‘Sinónimos’, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale; o ‘El traidor’, candidata italiana a los Oscar. Nuevas Olas reúne una programación donde se combinan miradas frescas y jóvenes con las de directores aclamados en todo el mundo. Títulos como ‘Arima’, ‘Ivana la Terrible’, ‘Love me tender’ o ‘X&Y’, películas que se abren a nuevos territorios desde El Magreb, México y Argentina como ‘Tlamess’, ‘Terminal Sud’, ‘Abou Leila’ o ‘Maternal’. Cine en Familia viene con títulos no solo de animación para todas las edades como `Solan & Eri´ o `The boy who cried wolf¨.

Además la organización del Festival de Cine ha dado a conocer el spot oficial de esta edición. Un trabajo de Paco Campano