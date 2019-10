El Constitucional condena al INE por discriminación por razón de sexo a una trabajadora. Se trata de una sentencia pionera, según CCOO, que defendía a la mujer a la que la justicia da ahora la razón.

La historia es la siguiente: el INE convocó un proceso de selección para cubrir una plaza de personal laboral en València mediante contrato de interinidad. Cuando se publicó la lista, la demandante era la persona que más puntuación había obtenido. Como acababa de dar a luz, lo comunicó, indicando expresamente que no renunciaba a la plaza y solicitó la reserva hasta que se pudiera incorporar.

La Administración ignoró esta comunicación, y adjudicó la plaza a la siguiente en la lista, otra mujer, que por cierto , solicitó después reducción de jornada. La abogada de CCOO exigía al INE que contratara a la demandante, y le pagara las retribuciones que durante ese tiempo dejó de percibir.

La sentencia del Constitucional anula una anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, porque considera que sí se dio esa discriminación por sexo, aunque se haya producido antes de iniciar la relación contractual.

Gisela Fornes, la abogada de la trabajadora, explica que lo más grave es que la administración del estado considere la maternidad como una renuncia. De hecho, la Unidad de Igualdad del Ministerio se lo dejó claro a la propia trabajadora.

La letrada destaca que la administración, además, no le ha dado solución consolidando más si cabe la discriminación. Y explica que el abogado del Estado llegó a defender que nunca hubo ánimo de discriminación. Pero el Constitucional, en la sentencia, le responde que no es cuestión de ánimo, que el mero hecho de no respetar su petición de que le conservaran el puesto, es discriminación.