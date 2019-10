El tren de alambrón, al borde del cierre

ArcelorMittal ha trasladado a los sindicatos la grave situación por la que atraviesa el segmento de Largos en Asturias por lo que urge a tomar medidas correctoras que eviten males mayores y ha advertido que el tren de alambrón está al borde del cierre y que, de no revertir la situación, acabará clausurando la instalación.

La primera solución propuesta, según los sindicatos, sería el cambio de jornada laboral que, de momento, no estaría claro cómo llevarlo a efecto. La situación generaría excedentes que la empresa intentará recolocar total o parcialmente en otras instalaciones. Las organizaciones sindicales explican que con esa medida la empresa asegura que lograría minimizar las importantes perdidas económicas. Para llevar a cabo esta medida a la que seguirían otras en el resto de instalaciones de Largos, como la acería de Gijón y el tren de carril, la empresa ofrece algún tipo de acuerdo negociado o abrir un periodo de consultas por la modificación de las condiciones de trabajo.

Comisiones Obreras, con el apoyo de su servicios jurídicos, asegura que garantizará que el proceso de ajuste estrictamente a la legalidad vigente “sin menoscabo de las medidas sindicales que puedan promoverse en caso de que no se respete”.

Este nuevo anuncio de la siderúrgica se suma a una concatenación de otros que describen un panorama de mucha dificultad derivada de la actual coyuntura del mercado internacional. La empresa aplicará el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a todo el personal de las jornadas normal y normal partida, a partir del próximo 14 octubre, que afectará a unos 1.600 trabajadores. Mientras, Comisiones ha convocado paros de dos horas en los diferentes turnos los próximos 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 y 31 de octubre, para exigir mejoras económicas y sociales.