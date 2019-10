Juanjo Artero: "El corrupto piensa que no lo es"

‘Un marido ideal’ la obra de Oscar Wilde, nos presenta la historia de un político con ansias de limpiar la política inglesa, un marido perfecto, pero bajo esa apariencia impoluta, hay un pasado que si sale a la luz romperá el cristal límpido en el que el protagonista, Juanjo Artero, se mira y se deja ver por los demás.

La obra escrita en 1893, y estrenada dos años después, es un texto que no sólo no ha perdido vigencia, sino que nos permite reflexionar sobre temas tan de actualidad como la corrupción, la avaricia o las falsas apariencias. Es, según Artero, “una obra universal porque habla del ser humano, de su avaricia, del poder…, y eso siempre existirá”. El protagonista que interpreta el actor es un político, “podría ser un Kennedy” dispuesto a modernizar y limpiar la vida política de su país, pero hay algo que guarda en su pasado. Si no apareciera un “tercer personaje, un periodista”, en la adaptación actual, no se hubiera conocido el secreto, “hubiera muerto como el regenerador de la Democracia en Inglaterra”.

Esta obra nos muestra cómo el pasado te puede perseguir y cómo para llegar al poder se necesita, influencia, contactos y dinero, dice Juanjo Artero en una entrevista concedida a SER Madrid Sur. Para Artero el corrupto “no piensa que lo es”, y es que, en cierta manera, dice, todos nos justificamos o nos tapamos, “en el fondo sabes que hiciste algo, pero puede ser que te engañes a ti mismo”.

Pedro Gato

“No creo que el mundo esté dividido entre buenos y malos”

El actor lo tiene claro. No cree que haya buenos y malos. “Todos tenemos los virus dentro, podemos ser buenísimos o un ser retorcido y depende de la educación, tu celebro, lo que hayas vivido o la suerte de la vida, se va hacia un lado o hacia otro”. Pero el actor, apela a la “tolerancia cero” hacia actitudes corruptas y es optimista pensando que las cosas parecen estar cambiando. “Quiero creer, lo mismo soy muy ingenuo, que ahora las cosas están cambiando y quien lo haga tendrá que tener mucho cuidado porque han caído torres muy altas”.

Artero llega este sábado 12 de octubre al teatro del Tomás y Valiente con esta obra en la que le acompañan de Ana Arias, Daniel Muriel, Candela Serrat y Ania Hernández. Una de sus apuestas que compagina con ‘El milagro de la Tierra’, un monólogo que también se pudo ver en la ciudad, además de continuar grabando, precisamente en Fuenlabrada, en el Cobo Calleja, nuevos capítulos de la serie de televisión ‘Servir y proteger’.