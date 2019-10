Detenido por coaccionar a menores para que le enviarán imágenes pedófilas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre -de 46 años de edad y nacionalidad española- como presunto responsable de un delito de corrupción de menores. Según las pesquisas, el detenido creó varios perfiles falsos en distintas redes sociales en los que se hacía pasar por un chico de 17 años para contactar con menores. Así, a través de una aplicación, elegida al azar, fue como conocía a las víctimas -todas menores de 11 y 13 años-. En el marco de esta relación, comenzó a exigirles fotos y vídeos de contenido sexual a sabiendas de la minoría de edad de estas. Fue la denuncia del entorno de una de las víctimas en Madrid, la que dio origen a la investigación que ha permitido la identificación, localización y detención del presunto autor en Málaga.

Una vez analizada la denuncia, los investigadores comprobaron que detrás de las conexiones establecidas con la víctima había un adulto. Este, haciéndose pasar por un joven de 17 años, había contactado con al menos siete menores de edad.

El investigado entablaba amistad con las menores a través de diversas redes sociales. A partir de ese momento comenzaba a pedirles imágenes -fotos y vídeos- de contenido sexual.

Las investigaciones permitieron obtener indicios suficientes para acreditar los hechos e identificar a su autor. El hombre ha sido localizado y detenido en Málaga. En el operativo se ha llevado a cabo la práctica de un registro en su domicilio en el que se han intervenido dos discos duros, tres terminales telefónicos y cinco pendrives.

Consejos para evitar ser víctima

La Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar en la Red y evitar así ser víctimas de grooming y otros delitos. Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; desconfiar de desconocidos -en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser-; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet.