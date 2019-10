La RFEF le recuerda al Málaga que dispone de 25 licencias y habrá partido

La RFEF no atendió la petición del Málaga de aplazar el partido del sábado ante el Cádiz, argumentando que la falta de futbolistas por la situación que esgrime el Club no es motivo para ello. El Málaga cuenta sólo con 10 jugadores profesionales. El organismo nacional lo hizo público y a continuación pueden leer la parte del escrito donde se explica.

"A la vista de la documentación obrante en elexpediente, este Comité considera lo siguiente:

1) Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, lo previsto en el artículo 239.3 del Reglamento General de la RFEF. En virtud de este precepto “en ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y talaplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistaspor estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sidollamados para intervenir en sus selecciones nacionales”. Se enumeran precisamente, por tanto, las tres razones aducidas por el club para solicitar la suspensión del encuentro. Es cierto que se añade un último inciso que precisa que “sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstanciasimprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla amenos de once”. En contra de lo mantenido por el club, no se da en este caso el supuesto de hecho que permite la aplicación de este inciso, puesto que la plantilla no ha quedado reducida a menos de once jugadores. Esta excepción a la regla general que establece el apartado tercero del artículo 239 no se aplica en casos en los que no puedenparticipar más de 11 jugadores si es por las razones expresamente excluidas en él, como es el caso.

2) Este Comité tiene que recordar además que de acuerdo con el artículo 121.1 del mismo Reglamento General, “los clubes de Primera, Segunda División podrán obtener hasta un máximo de veinticincolicencias de futbolistas en su primer equipo”. El hecho de que el club que solicita la suspensión no haya tramitado el máximo de licencias posible no puede ser ahora servir de argumento para acordar la suspensión del encuentro. El hecho de que el mencionado artículo 121.1 permita la obtención de hasta veinticinco licencias sirve para prevenir, precisamente, situaciones como las que han dado lugar a la que ahora nos ocupa.

3) Por último, cabe subrayar que el artículo 223 del Reglamento General permite que el encuentro comience si cada uno de los equipos comparece con sólo siete futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan. El artículo 228 del Reglamento permite completar el equipo con jugadores del equipo dependiente. De hecho, se trata de una posibilidad a la que ya ha recurrido el Málaga CF, SAD, con anterioridad. Por todo cuanto antecede, este Comité de Competición,ACUERDA: La no suspensión del encuentro previsto para el día 12 de octubre de 2019 entre el Málaga CF, SAD, y el Cádiz CF, SAD, correspondiente a la Jornada 11 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División Nacional".

El versión del Málaga, tras emitir un comunicado, es la siguiente.

"El Málaga CF solicitó a la RFEF la suspensión del partido de este sábado en La Rosaleda, ante el Cádiz CF, si bien el organismo federativo ha denegado la petición del Club.

El equipo blanquiazul afrontará el próximo encuentro de LaLiga SmartBank con cuatro bajas de jugadores citados por sus selecciones nacionales: Munir, Juanpi, Mikel y Lorenzo. A su vez, no estarán disponibles Adrián (sanción federativa) ni varios futbolistas lesionados o con molestias físicas, cuya participación en dicho encuentro podría suponer un riesgo de lesión de mayor relevancia. Además, tampoco estarán disponibles varios de los jugadores con ficha del filial, pero que son habituales en la dinámica del primer equipo como Keidi Bare, Hugo o los juveniles Ismael Casas y Ramón".