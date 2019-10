Nik Stauskas no se pudo vestir de corto. Sus sensaciones no eran buenas y se quedó con la sudadera viendo el partido. Tampoco estará el domingo en Miribilla porque Perasovic no quiere descartar a jugadores sanos para dar entrada al canadiense.

Mal inicio de los del Buesa, concediendo demasiadas opciones al rival en la pintura. También en los contraataques. Timma, que estuvo discreto en su estancia de Vitoria, terminó con 12 puntos el primer cuarto. El 13-3 ya auguraba malos presagios pero es que Kirolbet llegó a estar 14 abajo con el 19-5.

Comunicación del club ruso comentó que había seis bajas del conjunto amarillo aunque compareció en el segundo cuarto Jovic y, en la primera decisión que tomó, clavó un triple. Khimki incluso estuvo con 16 de diferencia con el 39-23, pero Baskonia reaccionó con dos bases en cancha de forma simultánea y, tras un parcial de 2-12, llegó al descanso 43-39.

Los vitorianos reaccionaron bien tras el paso por vestuarios y se pusieron 1 abajo con el 46-45. Y eso que Shields y Garino, por ejemplo, terminaron la tercera entrega con 0 puntos. En cualquier caso, fue el cuarto de Jeremy Evans, que hizo canastas de todos los colores. Baskonia afrontó los últimos diez minutos 7 puntos por debajo del rival.

Kirolbet tuvo en Michael Eric un baluarte en el inicio del último cuarto pero el pésimo porcentaje en tiros libres (especialmente de Fall que iba demasiadas veces a la distancia) le alejó de la remontada. En realidad, fue un partido en el que siempre estuvo a remolque de su rival y que no pudo recortar a fin de cuentas. El “efecto Unicaja” del domingo en el Buesa Arena no pudo darse en la capital rusa. Los malagueños se pusieron por delante en los último 13 segundos (nunca antes lo habían conseguido) y acabaron imponiéndose en Zurbano.

79 - Khimki Moscú (27+16+19+17): Shved (21), Bertans (2), Timma (18), Jerebko (2) y Devin Booker (14) -cinco inicial-, Zaytsev (3), Desiatnikov (-), Monia (-), Gill (2) y Evans (17).

76 - Kirolbet Baskonia (17+22+16+21): Vildoza (10), Shields (-), Garino (2), Shengelia (18) y Eric (9) -cinco inicial-, Henry (16), Janning (6), Diop (2), Fall (9) y Polonara (4).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Borys Ryzhyk (Ucrania) y Amit Balak (Israel). Eliminaron por faltas personales al visitante Garino (min. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga disputado en el Arena Mytishchi de Moscú ante 5.841 espectadores.