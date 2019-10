A ganar... como sea

La Arandina necesita ganar. Es un hecho. Tras nueve jornadas disputadas (por ocho de los blanquiazules) el cuadro ribereño está a ocho puntos del playoff de ascenso. Una situación que da vértigo y de la que ha de reponerse. Y no será frente a un rival asequible. Ni mucho menos.

Los pupilos de Fabregat visitan este domingo (18.00 horas) La Albuera para medirse a una Gimnástica Segoviana que acumula seis victorias consecutivas. En circunstancias normales, un rival directo, aunque ahora no lo sea. Los blaugranas no conocen la derrota en su feudo y se encuentran en un excepcional estado de forma, aunque para este encuentro acumulan dos bajas importantes. Yubero por lesión y Manu por sanción no entrarán en convocatoria. Habrá rotaciones, pero no es problema para los del acueducto, que han integrado sus fichajes en el equipo a la perfección.

No asusta el rival a Jordi. Cree de hecho que será un partido “igualado”. “Los equipos de zona media-baja de la tabla se crecen en el Montecillo porque saben que pueden ganar y para ellos es una motivación ganar a un equipo como el nuestro, pero los rivales más fuertes nos tienen más respeto y ante ellos hemos competido bien, por eso creo que va a estar reñido”, añade el técnico catalán.

Un técnico que nuevamente contará con las bajas de Soto, Moha y Diego Abad para este domingo, y que no plantea cambiar su forma de jugar en un campo en buen estado. “Si los futbolistas me dijeran, o yo viera que este sistema no es válido lo cambiaría, pero yo veo que ellos confían y creen en este sistema, lo que pasa es que nos está penalizando el no tener efectividad de cara a portería”, asegura.

Se esperan pocas modificaciones en el once ribereño respecto al último duelo frente al Almazán, a la espera de que lleguen nuevas incorporaciones. En ese sentido, y ante el clima enrarecido por el posible cese de Mezquita como director deportivo, la directiva blanquiazul apuesta por su continuidad. Falta por saber si habrá o no plenos poderes para Fabregat a la hora de firmar, pero Francisco Galán, directivo del club, reconocía este viernes en la SER que “si tenemos que apoyarnos en agentes externos en un momento dado, lo haremos… Sí van a llegar fichajes, y sí, evidentemente estoy preocupado por los resultados del equipo”.

La mejor manera de dar portazo a dudas y malas rachas es ganar en un campo en el que nadie lo ha conseguido. El domingo a las 20.00 horas saldremos de dudas. Un encuentro que, por cierto, será retransmitido in situ por nuestros compañeros de Radio Segovia Cadena SER.