La Ponferradina vuelve a puntuar a domicilio

La Ponferradina sumó un buen punto en su visita al Francisco de la Hera tras empatar a un gol frente al Extremadura , al final el partido a pesar de las ocasiones se decidió desde los once metros.

Comenzó bien la Deportiva el partido , llevando el peso del partido y siendo el dominador del mismo pero un ingenuo penalty de Maxi Villa, novedad en el centro de la defensa, trastocó el partido, Nono adelantaba al conjunto de Almendralejo . Apesar del revés el equipo siguió con la misma idea de juego y estuvo a punto de conseguir el empate , una buena jugada de Isi a punto estuvo de ser el empate pero Kaxe no llegó a la asistencia del murciano. Más tarde el local Pinchi no encontró portería mientras que Pablo Valcarce estuvo a punto de empatar pero su lanzamiento después de que Larrea le pusiera un buen balón lo detenía Casto. La Ponferradina seguía insistiendo en el juego y así Isi desde la frontal lo intentaba, pero su lanzamiento salía ajustado, acababa la primera mitad con un resultado que no reflejaba lo sucedido y que castigaba en exceso al equipo de Bolo.

En la segunda parte se estiró el Extremadura y su llegadas fueron más constante al principio , así el delantero local Willy cabecearía alto en la primera ocasión, más tarde los de Almendralejo dispondrían de una doble ocasión, primero Oscar Pinchi mandó al larguero y luego Manu Garcia evitaba el gol en una buena intervención.

Bolo empezaba a mover el banquillo Manzanara entraba por Larrea que había visto una amarilla en la primera parte, más tarde entraba Yuri por Luis Valcarce.La Deportiva buscaba sorprender en ataque y así Isi con un buen disparo provocaba que Casto no bloqueará el balón que quedaba para Kaxe que acababa marcando el empate pero el colegio a instancias del Var señaló penalty que transformó Yuri en el gol del empate. La Deportiva quería más y buscaba el portal del Extremadura, Yuri reclamó una máxima pena y más tarde Asier Benito que había entrado en el campo por Kaxe mandó un lanzamiento que atrapó en dos tiempo Casto. Siguió insistiendo la Deportiva pero no encontró el camino a la victoria.