"Estamos creando conciencia"

Llevan 20 días caminando, les quedan solo 3 más para llegar a su destino. Sí, estamos hablando de los 37 pensionistas vascos que el pasado 23 de septiembre comenzaron una marcha hacia la capital, donde este proximo miércoles se van a unir a las otras 269 plataformas de pensionistas que hay en el Estado en una manifestación con la que quieren seguir reivindicando una pensión digna.

Luis Alejo, del movimiento del pensionistas de Bizkaia, ha indicado hoy, en una entrevista en Hora 14 Euskadi, que se encuentran a 35 km de Madrid y que "la percepcion de la gente es muy positiva".

"Son conscientes de que no solo estamos defendiendo nuestras pensiones, sino la de toda la población. Y no me refiero a las de ahora, sino a los de mañana también", ha explicado.

Ha añadido que, durante la marcha, "todo ha ido muy bien, incluyendo la climatologia", y ha precisado que la gente les está tratando "formidablemente"."Ha sido inaudito, habíamos hecho cálculos de cuánto nos iba a costar el viaje y finalmente va a ser mucho menos porque nos están dando de comer y proporcionándonos sitios para dormir los ayuntamientos de los sitios", ha puntualizado.

"Hay casos como el primer pueblo que entramos de Segovia, una aldea de 60 vecinos que se volcó. Organizaron un debate sobre las pensiones y cortaron la carretera para convertirla en el salón de actos", ha insistido.

Respecto a la manifestación Alejo ha asegurado que las expectativas son "muy buenas" porque "las marchas han contribuido a crear conciencia", además de que hay "muy buen ambiente".