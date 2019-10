Joaquín Astor Landete denuncia las malas condiciones del CIE de Hoya Fría

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y magistrado, Joaquín Astor Landete, ha criticado el mal estado en el que se encuentra el único centro de internamiento para inmigrantes que sigue abierto en Canarias, concretamente en Hoya Fría en Tenerife. Landete ha sido contundente y ha aseverado que las condiciones en el CIE son peores que las de un centro penitenciario. "No es justo que sigan muriendo personas en el mar por buscar un mundo mejor, para sí y su familia, por buscar la felicidad. Ellos no han elegido el mundo en el que les ha tocado vivir, un mundo de pobreza, de discriminación o de violencia", ha indicado en un discurso pronunciado en la apertura del año judicial en el que ha invitado a las autoridades políticas a visitar las instalaciones. "He visitado varios y se está mejor que en un centro penitenciario", declaró Landete. En este sentido, se ha preguntado si se puede "hacer algo" para ayudar a los migrantes que llegan desde África en "cayucos miserables", por lo que ha pedido redoblar los esfuerzos en ayuda al desarrollo pues no es un "iluso" y tiene claro que la llegada masiva de migrantes genera un "efecto desestabilizador" en las sociedades de acogida.

Las declaraciones de la máxima autoridad judicial en la provincia tinerfeña ha sido acogida con satisfacción por las Ongs y colectivos como Cáritas que han denunciado las malas condiciones en las que se encuentra el centro de internamiento. Al respecto la responsable de Cáritas del programa migraciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Arantxa Méndez, resaltó la importancia de que "un puesto relevante del poder judicial diga tan claro y estamos completamente de acuerdo y pedimos el cierre por ese motivo". Del mismo modo, la representante de la citada organización recordó que las personas que se encuentra en el CIE " no saben por qué están ahí. No han cometido ningún delito sino, simplemente, una falta administrativa. Han seguido su proceso migratorio en busca de una vida mejor y lo que se han encontrado es un cárcel". En la misma línea, el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha señalado que se debe apostar por otro tipo de alternativas para "regular esos centros desde el marco de lo social y no desde las políticas de seguridad", y basan su propuesta en "un trabajo de integración con los migrantes".

En la actualidad, el CIE de Hoya Fría es la única instalación de estas características que permanece abierta en Canarias. El centro tiene una capacidad de 238 plazas y en estos momentos, se encuentra al máximo de su ocupación. Esta situación ha creado un clima de tensión entre los internos que ha ocasionado numerosos incidentes. El pasado mes de agosto se registraron dos fugas en las que una veintena de personas escaparon del centro y un agente resultó herido. Del mismo modo, en mayo de 2019 se produjeron dos incidentes en el interior del centro que se saldó con un total de seis heridos.