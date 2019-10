A resucitar en Las Palmas

El Deportivo comenzará mañana una nueva etapa con Luis César en el banquillo. Un técnico que necesita dar un cambio de rumbo a un equipo perdido y deprimido. Eso sí, su estreno no será fácil, porque la herencia recibida incluye a ocho lesionados que dejan una convocatoria muy limitada y con cinco fabrilistas completando la lista. Alguno de ellos podría tener el premio de la titularidad. "Uno no se vestirá. Habrá que ver si alguno entra en el once inicial. Siempre hay un día para debutar", señala el técnico.

El nuevo míster no quiere que las ausencias sean una excusa para justificar un mal partido. "No hay que lamentarse. Somos el Deportivo, todos somos jugadores del Deportivo y se hacen alineaciones con los disponibles. No podemos pensar en los que no están. Tenemos buenos jugadores. Hay que competir y hacer las cosas que nos gustan para estar cerca de un resultados positivo". Todo eso después de una semana en la que al técnico le ha tocado trabajar contra el crono para poder afrontar la puesta en escena de mañana. "Hemos avanzado en lo que queríamos. No ha quedado nada en el tintero. No se puede embutir de conceptos al jugador, pero creo que vamos con las ideas claras".

El aspecto anímico es un factor a tener en cuenta en un momento tan delicado para los futbolistas. "El cuerpo obedece a la mente. Es importante no trasladar cosas negativas de un partido a otro porque afecta a su rendimiento. Hay que llegar limpios y no pensar en lo anterior. Me he encontrado un grupo triste por los resultados y preocupados. Muy profesionales. Ellos no eligen sufrir pero sufren por verse abajo en la clasificación. Están muy implicados para hacerlo bien y salir de esta situación. Quieren alegría. Si ganas la gente está de buen humor y eso ayuda a ganar".

Sobre nombres, Luis César ha querido dar opciones para contar con el tocado Jovanovic. "Veremos si es titular o espera en el banquillo. Lo veremos entre hoy y mañana". Caso distinto al de Mujaid, ya que el canterano se ha quedado fuera de de la convocatoria tras haber sido anunciado en un primeiro momento. "Fue un lío entre dorsales y jugadores-explicó el entrenador. Cometimos un error. Tengo que hacer una convocatoria equilibrada y tengo una plaza de central. Elijo a Bourdal después de cinco entrenamientos por lo que he visto".

Mañana, desde las 20:30, viviremos el Las Palmas-Deportivo en Carrusel Deportivo Coruña, en un partido donde los blanquiazules se miden a un rival que atraviesa "un momento dulce de juego y de resultados. Queremos hacer un partido incómodo". Enfrente el deseo de Luis César de formar " un Deportivo rocoso, fuerte y que juegue bien. Que contragolpee bien y que no le contragolpeen con facilidad. Que maneje varios registros. Que sepa qué hacer con balón y cuando no lo tiene que sepa no dejar hacer al rival".