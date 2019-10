Éxtasis sobre la bocina

Nadie dijo que la liga fuera a ser fácil. Ya lo decía precisamente el goleador de esta noche hace unos días : "No va a ser una liga fácil, no vamos a ver partidos que se ganen por 6-0". Y los aficionados estarán pensando que tiene toda la razón del mundo, pero que este éxtasis bien vale el precio de una entrada.

Un partido que el equipo de Vadillo pudo tener controlado desde el principio, pero que acabó resolviéndose como si de un partido de baloncesto se tratara. A falta de 14 segundos con el 2-1 definitivo de Tomaz que hacía temblar los cimientos del Palau de Son Moix. El equipo de Antonio Vadillo era muy superior durante el encuentro, pero la falta de puntería, los palos y el portero visitante se negaban a dejar los 3 puntos en mallorca. Una de esas grandes ocasiones, la primera del choque llegó en un disparo cruzado de las botas de Hamza, después de una buena combinación de los de verde pistacho. Hoy de violeta.

Lo mejor del Peñíscola en el pabellón de Son Moix eran las manos de su guardameta, eso evidenciaba el control del Palma Futsal en la tarde de viernes. Con el inicio de la segunda parte, se repitió el guión de muchos otros encuentros, sin ir mas lejos al volver de casetas, se perdieron los 3 puntos que más están doliendo hasta la fecha, los que se llevó el Levante. El Servigroup Peñíscola sorprendió a la zaga local y marcó en un disparo franco de Miguel Fernández. Mati y Eloy, desde la grada impotentes por no poder saltar al terreno de juego.

Los minutos pasaban y el equipo visitante iba un tanto por encima y el equipo de Antonio Vadillo estaba negado de cara a portería. Marraba todos los remates, incluso uno a bocajarro para empujarla no peritó a Joao conectar con el esférico. Otra vez una taladradora de roca que seguía perforando pero no encontraba el tesoro, hasta que Catela, tras recibir de Nico Sarmiento mandó el balón a guardar al fondo de la red y el pabellón se ponía patas arriba. A partir de ahí, fuego cruzado, operación a corazón abierto, all in, o como se pueda nomenclar de mejor modo. Ambos entrenadores soltaron el escudo y fueron con la espada hasta el final. Lolo tuvo el triunfo ne un balón que escupió el larguero.

Pero cuando el partido moría y la gente ya iba haciendo mentalmente el recorrido al coche para ahorrarse el atasco de la salida, Tomaz enganchó un balón en la frontal que desató la fiesta a 14 segundos del final.El Palma Futsal firmó su segunda victoria del curso y que le permite coger aire tras las dos primeras derrotas. El domingo que viene, visita el Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça