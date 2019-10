El Yeclano Deportivo viste de gala La Constitución para recibir al UCAM Murcia CF

Podríamos empezar la previa con "entrenador nuevo, victoria segura". Es un tópico en el mundo del fútbol y que refleja la perfección la necesidad del UCAM Murcia CF. Con la destitución de Rubén Albés, Miguel Rivera se sentará por primera vez en el banquillo universitario. Será en La Constitución, donde el Yeclano Deportivo viene de ganar al Talavera con dos goles de Luis Castill en su feudo hace dos jornadas.

Las sensaciones en el conjunto universitario no son las deseadas, su plantilla es una de las mejores de la categoría, cuenta con las mejores individualidades, pero necesita ser un equipo. Rivera tiene como objetivo conseguir precisamente eso, ya lo avisó en la rueda de prensa en su presentación. Tiene, además, una metodología particular con la que pretende "desnudar a los jugadores y sentarme con ellos para conocer a las personas, no a los futbolistas".

Delante tendrá a Sandroni, que en la previa del partido ha destacado que la cuenta pendiente sigue siendo los partidos a domicilio. Sin embargo, en casa la dinámica es distinta y con su afición, el filón del técnico azulgrana pasa por asfixiar al rival desde la grada, un jugador número 12 que marca siempre el primer gol en cada encuentro en Yecla. Rulo y Athe serán las bajas más sensibles del Yeclano Deportivo, mientras que en el UCAM las bajas serán Kevin Prtesa -que sigue con molestias en el pubis-, Galas -expulsado ante el Real Murcia- y la baja de ocho meses de Carlos López tras pasar por el quirófano.