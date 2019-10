Arconada: "Será un derbi muy intenso"

Gonzalo Arconada, entrenador de la Real Sociedad, ha hablado sobre el derbi vasco de la Primera Iberdrola que se jugará en el Reale Arena.

-Especial. "Es un partido especial, atractivo para las jugadoras y la afición, hay piques, es lo bonito que suelen tener los derbis".

-Sin favoritos. "En un derbi no hay favoritos, no es tan claro, pero es cierto que he visto ese paso de mayor madurez en el equipo, porque antes nos imponía más y ahora lo cogemos con naturalidad".

-No mira al Athletic. “Me da tranquilidad ver al equipo, las sensaciones que me trasmite el equipo son muy buenas, porque sea el rival que sea no es fácil ganar en la liga iberdrola. Estamos trabajando muy bien".

-Bajas. "Ana Tejada tiene esguince y no estará para el domingo, y Ane Etxezarreta es bajas segura por molestia en la rodilla. Mariasun tiene el alta y está disponible y con Nahikari García seguimos en el proceso, valorando su evolución".

-Tipo de derbi. “El partido estoy seguro de que va a ser muy intenso, y la presión será importante porque ellas lo trabajan mucho, y será importante estar acertadas con balón, tener tranquilidad para generar las ocasiones de gol y poder materializarlas".

-Qué necesitan. "Lo que más nos beneficia es que estemos tranquilas con balón para generar las ocasiones de gol y que en defensa seamos solventes, porque es uno de los objetivos que nos marcamos a principio de temporada para ser un equipo que esté en la parte alta de la tabla.

-Pendientes de Nahikari. "Para cualquier equipo tener a Nahikari suma mucho y para el rival impone mucho pero debemos pensar en la Salud de la jugadora y si no está en condiciones de jugar no vamos a asumir riesgos que pueda derivar una lesión más grande. Es importante pero el equipo ha demostrado que puede ganar sin ella, siendo muy importante".

-Qué espera del Reale Arena. “No suelo ser amigo de hacerme ese tipo de ideas porque lo vamos a disfrutar el domingo seguro, ya lo hemos disfrutado con el equipo masculino; y espero que sea lo más parecido a lo de los chicos, pero no me gusta planteármelo de antemano porque te puedes llevar un chasco”.