'Cognition', el proyecto que investiga la apnea del sueño en los niños

El investigador del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid, Gonzalo César Gutierrez Tobal, está al frente del proyecto COGNITION, un trabajo que estudia la actividad eléctrica del cerebro de los niños.

Este investigador ha sido galardonado con uno de los tres Young Investigator Competition Awards, para investigadores de menos de 45 años, por su trabajo "Network analysis on overnight EEG spectrum to assess relationships between paediatric sleep apnoea and cognition".

En él, se analiza la actividad eléctrica del cerebro (o electroencefalograma) durante la noche, en niños que padecen apnea del sueño. El objetivo ha sido encontrar relaciones entre la información que proporciona dicha actividad eléctrica y la aparición de problemas cognitivos en los niños con la enfermedad. En el estudio, en el que se analizaron 294 niños de entre 3 y 9 años, se han encontrado indicios de que la presencia de afectación cognitiva en niños que padecen apnea del sueño se ve reflejada en electroencefalograma nocturno.

Este trabajo, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional es el resultado de una colaboración internacional con la School of Medicine de la University of Missouri Health, en Misuri, Estados Unidos de América.

Puedes conocer más sobre el proyecto Cognition en la entrevista que hemos mantenido con el investigador Gonzalo César Gutiérrez Tobal.