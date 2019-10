Tres puntos de oxígeno

Era un partido en el que no se podía fallar. La necesidad apretaba y los tres puntos eran más que necesarios para la Arandina. La inercia no era buena, ni el equipo estaba rindiendo en las áreas. Pero el duelo de los ribereños en La Albuera fue una clara transición entre la sombra y el sol. Entre las dos partes completamente diferentes. Una demostración in situ de que este equipo puede levantarse.

Fabregat apostó por un once bastante diferente a lo habitual. Con un 4-2-3-1, Narváez acogió las labores en punta. Adeva y Carmona fueron suplentes, y Khalifa y Tienza ocuparon su lugar. Un experimento que fue de menos a más.

No fue buena la primera parte en general, pese a la competitividad sobre el verde y el respeto que vaticinaba Fabregat. La Arandina sufría en defensa cuando la Gimnástica presionaba, pero sin robar el esférico. El técnico ribereño reiteraba su juego habitual, ante un equipo local que iba consiguiendo la posesión aunque sin generar peligro.

Estaba siendo tan soporífero el encuentro que la primera ocasión llegó en el 32’. Y fue para los blaugranas. Falta ejecutada por Dani Calleja que se marchaba algo desviada del marco de Tienza. Pero la fragilidad defensiva de la Arandina volvió y con él el primer gol. Ataque por la izquierda, balón a Dani Calleja dentro del área, pase a Abad (tras recibir una falta no señalada por el colegiado), y solo ante Tienza anotaba el 1-0. Minuto 37. Tímida reacción de la Arandina, con un balón a Joaqui desde el perfil izquierdo castigado con fuera de juego que no compartieron los blanquiazules (este domingo amarillos). Descanso.

ÉPICA REACCIÓN

Lo que menos se esperaba por la situación del choque sucedió. La Arandina reaccionó… y de qué manera. Pese a la doble oportunidad que tuvieron los locales en los pies de Abad y Dani Arribas, el segundo gol no llegó. Y la ‘Sego’ lo pagó caro. La Arandina metió dos o tres marchas mas. Se notó muchisimo. En un minuto, dos ocasiones y un gol . Primero, internada de Borja Plaza desde la derecha. Pase a Joaqui y disparo potente que salva con una buena intervención Christian. De ese mismo córner, llegó la igualada. El cuero le quedó dentro del área a Diego Rubio, que lo envió al fondo de las mallas. Minuto 58 y sensación de que otro partido estaba delante.

Esta vez sí que hubo efectividad. Y vaya si la hubo. Dos goles en dos minutos. Primero fue Joaqui, quien con poco ángulo, ajustó al palo largo. Tanto ajustó que pegó en el poste. Pero allí estaba Beli, que cogió el rechace a las mallas. Minuto 60, 1-2. Y sin tiempo para reaccionar en el bando local, desbarajuste segoviano, triangulación entre Khalifa, Narváez y Beli, que acabó culminando este último con un bello tanto. Minuto 62, 1-3. Quién lo iba a decir.

Aún pudo ampliar más la renta la Arandina. Adeva se encontró en el 77' nuevamente con el cancerbero gimnástico. La siguiente, cinco minutos después con una defensa local rota. Balón desde la izquierda de Paris al talaverano, que excedió su disparo. Borrego intentó recortar distancias; su remate se fue por línea de fondo. Desde entonces, un quiero y no puedo de los locales, ante un equipo bien posicionado. Final del encuentro. El triunfo viaja a Aranda.

Un triunfo importante. Por el rival, por el partido vivido, y por el factor psicológico. Un choque que vale más de tres puntos. Mimbres de una esperada resurrección que parece real porque puede serlo.