Nueva derrota del CDP al final del partido

Cat&Rest Intragás-Clima CDP se plantó en “La Guía” con las bajas de Víctor Pérez y Kevin Zabo, quien finalmente no llegó a recuperarse de su lesión, y con un Sean McDonell que tuvo que jugar muy mermado físicamente para completar una rotación de nueve jugadores.

El partido comenzó igualado, con intercambio de rachas, viéndose por dónde iban a ir los argumentos ofensivos planteados por uno y otro equipo. En el lado de los locales Jamal Reynolds lideraba la aportación gijonesa, mientras que en Ciudad de Ponferrada era Kerwin Smith quien asumía la responsabilidad en la pintura supliendo a un McDonell que acusaba sus problemas físicos, además de Stefanuto y Rafa Casanova respondiendo también desde el exterior. De esta forma, la escuadra berciana llegaba al final del primer cuarto con una mínima ventaja (19-20).

El siguiente parcial discurrió por los mismos derroteros, comenzando Cat&Rest Intragás-Clima CDP administrando mínimas ventajas y predominando las defensas sobre los ataques. A partir de ahí se iban alternando uno y otro equipo en el mando en el marcador. Dos tiros libres anotados por Reynolds, respondidos por uno anotado por el uruguayo Diego Soárez hacía que al descanso se llegase con ventaja asturiana de un punto (35-34).

Hasta ese momento, la responsabilidad anotadora de los bercianos estaba siendo llevada por Kerwin Smith, Dani Stefanuto y Rafa Casanova, mientras que Sean McDonell estaba en unos cero puntos muy poco habituales en él, debido a su estado físico.

UN TRIPLE DE PORTUGUÉS Y UN CONTRAATAQUE ERRADO DE STEFANUTO DAN LA VICTORIA A GIJÓN

Tras la vuelta de los vestuarios, el equipo local quiso abrir hueco y llegó a tener de inicio una ventaja de cinco puntos, aunque fue rápidamente respondida con dos canastas seguidas de Diego Soárez. Ciudad de Ponferrada se mantenía detrás con muy mínimas diferencias, aunque un triple de Gregorio Adón ponía la máxima hasta el momento (52-45) a falta de un minuto y medio para el final del cuarto.

Dos canastas consecutivas de Luis Ferrando y de nuevo Diego Soárez (quien firmó un buen tercer cuarto), reducía a tres puntos la desventaja al acabar el tercer parcial, dejando de nuevo el choque muy abierto (52-49).

Sin embargo, de salida los bercianos volvían a incurrir en errores de anteriores partidos y concedían un parcial de salida de 7-2 a los locales que en un abrir y cerrar de ojos se plantaban con un peligroso 59-51 en el marcador. Tocaba volver a remar contra corriente y la respuesta volvió a ser satisfactoria gracias a las canastas de Ferrando, Casanova y un triple de McDonell que establecían las tablas en el marcador (60-60).

A partir de ahí, se sucedieron nuevamente las alternativas en el marcador, aunque Ciudad de Ponferrada volvería a pasar por otro momento de crisis, después de dos canastas consecutivas de Reynolds que volvía a abrir brecha en el marcador a falta de dos minutos (71-65).

Tras el tiempo muerto solicitado por David Barrio, la respuesta no se hizo esperar con una canasta de McDonell, seguida de una antideportiva recibida por Luis Ferrando, quien anotaba sus dos tiros libres (71-69), aunque erraba su lanzamiento triple en el siguiente ataque… El equipo berciano estaba luchando hasta el final pero también estaba pecando de precipitarse en los momentos decisivos.

Reynolds anotaba dos tiros libres para Gijón y Casanova respondía entrando en el último minuto con un 72-71 en el marcador. Los asturianos erraban su ataque, pero Ferrando erraba otro tiro para devolver la delantera a Cat&Rest Intragás-Clima CDP… Y fue entonces cuando emergió la figura del base local, Joaquín Portugués para anotar con la posesión casi agotada un triple de ocho metros que parecía sentenciar el choque (75-71).

Aún así, Dani Stefanuto sacaría una falta con 29 segundos en el marcador, anotando sus tiros libres (75-73) y los bercianos tendrían una ultima opción tras errar su lanzamiento el equipo asturiano, y dar tiempo a armar un rápido contraataque en el que el escolta ourensano erraría una bandeja prácticamente sobre la bocina que habría forzado la prórroga.

Ciudad de Ponferrada reclamó que el jugador asturiano que captura el rebote pisa la línea de fondo, aunque las imágenes parecen demostrar que llega a soltar el balón justo antes de tocar el suelo. Finalmente Portugués recibió una falta con dos tiros libres que supusieron el 77-73 definitivo y que los bercianos sintiesen el disgusto de volver a perder un partido donde tuvieron sus serias opciones de triunfo.

DAVID BARRIO: “LA DIFERENCIA DE FALTAS Y TIROS LIBRES EMPIEZA A SER PREOCUPANTE. HAY JUGADORES QUE NO ESTÁN APORTANDO LO QUE PUEDEN APORTAR”

Al acabar el partido, el entrenador de Cat&Rest Intragas-Clima CDP insistió en el mensaje de los anteriores partidos, aunque también quiso dejar un par de avisos para navegantes.

Sobre lo que fue el partido disputado en tierras asturianas aseguró que “volvemos a tener sensaciones agridulces porque el equipo sigue compitiendo, Gijón en su casa no había perdido, pero no hemos rascado la victoria y en ese sentido no podemos estar contentos”.

Por otro lado, David Barrio agradeció la respuesta de la mayoría de sus jugadores a pesar de las difíciles circunstancias en las que se acudía al partido: “sólo contábamos con nueve jugadores y en el caso de Sean McDonell muy mermado físicamente. Los problemas de faltas han obligado a esfuerzos extra que nuestros jugadores han hecho y asumido”.

Sin embargo, el técnico del equipo ponferradino quiso dejar un par de avisos para navegantes. El primero de ellos a algún jugador de cuyo rendimiento se esperaba más: “se puede ver fácilmente en la estadística que hay algunos jugadores que no están aportando lo que pueden aportar, sobre todo gente que vino a Ponferrada para ser importante, a día de hoy no lo está siendo y quizás eso es lo más preocupante del partido de hoy”.

Por otra parte, David Barrio quiso señalar “la diferencia de faltas y tiros libres, que no se corresponden con lo que se vio sobre la pista, y que empieza a ser también preocupante”.

Ciudad de Ponferrada disputará dos partidos consecutivos en casa, siendo el próximo este sábado, 19 de octubre, a las 18:30 horas contra Bodegas Rioja Vega. El encuentro se disputará inmediatamente después del compromiso de Liga Smart Bank entre la Ponferradina y el Numancia, con lo que es una buena ocasión para que los aficionados crucen la calle y acudan al pabellón “Lydia Valentín”.

CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO (19+16+17+25): Joaquín Portugués (9), Jamal Reynolds (23), Gregorio Adón (13), Javier Menéndez (9) y Henrik Jadersten (6) -cinco inicial- luego Makuei Puondak (12), Roberto Ukawuba (3), Ángel Moro (0), Carlos Poyatos (2), y Jaime Llano (0).

CAT&REST INTRAGÁS CLIMA CDP (20+14+15+24): Luis Ferrando (10), Stefan Vlahovic (0), Alex Laurent (0), Sean McDonell (8) y Kerwin Smith (12) -cinco inicial- luego Dani Stefanuto (12), Rafa Casanova (22), Diego Soárez (7) y Joel Tshilumbu (2).

ÁRBITROS: González Zumajo (Madrid) y Puig Batllo (Cataluña). Eliminaron por personales a Kerwin Smith.

PARCIALES: 10-8 (5’), 19-20 (10’), 29-27 (15’), 35-34 (descanso), 44-40 (25’), 52-49 (30’), 64-61 (35’) y 73-77 (final).

INCIDENCIAS: Partido disputado en el polideportivo municipal “Presidente Adolfo Suárez (La Guía)” ante unos mil espectadores.