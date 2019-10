El Elda - C.E.E. se diluyó al final (23-29)

El Bm. Elda – C.E.E. ha cosechado esta mañana en el pabellón “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense, su primera derrota de la temporada como local tras perder (23-29) ante el Bm. Torrevieja Salud Mare Nostrum. Una derrota que entraba dentro de lo posible, aunque los de Elda han estado dentro del partido hasta que faltaban diez minutos para el bocinazo final y los torrevejenses de Antonio Cameron se fueron en el marcador rompiendo la tónica del intercambio de goles que había presidido buena parte del choque.

David Maestre lanzando a puerta / Txusma58

Los del Centro Excursionista Eldense comenzaron muy fuertes llevando el primer parcial a un esperanzador 3-0 que se convirtió en un parcial de 2-4 en el siguiente favoreciendo el acercamiento de los visitantes que se metieron de lleno en el partido para, incluso, ponerse por delante con el 11-13 que se convirtió en empate a 15 al término de los igualados primeros treinta minutos.

El comienzo del segundo periodo fue de ligero color local hasta que en el minuto once, el Torrevieja volteó el marcador para ponerse por delante (18-19). Una situación que ya no dejaría hasta el final del choque a pesar de que los de José Francisco Aldeguer no arrojaran nunca la toalla sin perderle la cara al choque hasta el tramo final del mismo donde se vivió una situación nada frecuente adornada con cierto toque de antideportividad por parte visitante que, sin embargo, derivó en la descalificación del entrenador local.

Con el partido totalmente decidido, el portero del Bm. Elda – C. E.E., Iván Cruz recibió un balonazo en la cara quedando aturdido, en lugar de parar el partido como marca el reglamento, la pareja arbitral dejó que lanzara Joaquín López para hacer subir al marcador el definitivo 23-29. El entrenador del equipo eldense, José Francisco Aldeguer reclamó siendo excluido en el 29´ 14”, como quiera que insistía en sus protestas le descalifican nueve segundos después y cuando se disponía a abandonar la zona técnica, la pareja arbitral le mostró la inusual tarjeta azul en el 29´ 26”, por entender que no quería marcharse de esa zona.

El próximo sábado, el Bm. Elda – C.E.E. visitará el pabellón “Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana” de Petrer para medirse al Hispanitas Bm. Petrer a partir de las 19:00 h que esta jornada a dado buena cuenta del Bm. Mislata al que ha ganado a domicilio (22-32).

Bm. Elda – C.E.E.: Iván Cruz y Jairo Muñoz (porteros), Ángel Saura, Jorge Maestre (7), Sergio Rubio (3), David Quiles, Salva Gil, Iván Valero (1), Tito Ruano (1), Pepe Beltrán, Imed Beddiar (1), Israel Alcañiz, David Maestre (6), Chema Asencio (3) y José Carlos Aldeguer (1).

Bm. Torrevieja Salud Mare Nostrum: Salva García, Diego Marín, Antonio Pérez, Rafa Ballester (1), Ramón Mazón, Marco Antonio Box (5), Jorge Carmona (1), Álvaro Mallols, Salvador Esteve (4), David Guillén (2), Joaquín López (11), Sergio García, Daniel Payá, Maxim Balashov (4), Daniel Orviz y Antonio Hodar (1).

Árbitros: Daniel Orts Ramos y Alberto Bolea Fuster (Com. Valenciana). Tres sanciones disciplinarias para los locales y cuatro para los visitantes. En el 59´ 26” mostraron tarjeta azul al entrenador local José Francisco Aldeguer por, supuestamente, no querer abandonar el banquillo tras haber sido descalificado.

Parciales: (3-0)(5-4)(8-8)(10-10)(11-13)(15-15)-(17-17)(18-17)(19-21)(20-22)(21-24)(23-29).

Pabellón: “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense.

Incidencias: 4ª jornada del Grupo E de la Primera Ncnal. de balonmano masculino.