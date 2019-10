Bomberos intervienen durante tres horas en un incendio de vegetación

Bomberos del Consorcio de la Provincia en el parque de Jerez acudieron en la madrugada del sábado en un incendio de vegetación al filo de CA-4107 Km.5, carretera de Torrecera.

El fuego alcanzó grandes dimensiones y saltó con seis focos a ambos lados del río. La alta sequedad del terreno y del matorral y el arbolado hicieron que se desplazaran gran cantidad de efectivos que consiguieron controlar el incendio en menos de dos horas. El fuego afectó a unos 20.000 metros cuadrados y la noche lo hizo visible en la zona. No fue necesaria la colaboración de Infoca. Se utilizaron 13.000 litros de agua en la extinción y no hubo riesgos ni vivienda cercanas. La actuación se inició con una llamada a la Sala de Emergencias del 085 de un particular a las 23:27 y finalizó a las 02:45.