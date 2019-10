Muy enojado se mostró el técnico del Xerez CD con el juego de su equipo ante el Ciudad de Lucena. Y era para estarlo, el equipo estivo muy mal, sin ideas, fallón atrás y poco efectivo arriba.

Juan Carlos Gómez lamentó la forma en la que se produjo el primer gol de los cordobeses, “era una jugada de estrategia que se podía haber defendido mejor, nos hemos despistado en la marca y hemos encajado el gol. Al final hemos hecho ocasiones para haber empatado el partido, pero no ha sido así”.

El preparador xerecista explica que “nos encontramos con un segundo gol muy pronto y el partido se pone ya muy cuesta arriba. Nos costaba mucho encontrar los espacios y ellos se han defendido muy bien. Creo que el equipo en segunda jugada no ha competido bien, y no solamente en Tercera División, en cualquier categoría, si un equipo no compite como tiene que competir, al final el resultado es el que es”.

Reconoce que su equipo “estaba como contraído, como tenso” y luego añade que “ha sido nuestro peor partido en casa, en el que quizá menos opciones de ganar hemos tenido”.