Los vecinos del Cabanyal critican que el Plan Especial no tiene en cuenta el bienestar social ni medioambiental

La asociación vecinal 'Cuidem Cabanyal-Canyamelar' critica que en el Plan Especial del Cabanyal (PECC) no se tenga en cuenta "el bienestar social" y también que no se haya llevado a cabo un estudio de impacto ambiental. Además, quieren limitar la altura de los edificios y el número de viviendas dedicadas al turismo. Es con este objetivo con el que nace la asociación, que se presentará a finales de octubre, según su portavoz, Marta Bonafont.

El Plan, que prevé la construcción de 750 viviendas y un hotel de 15 alturas, se publicó a principios de 2019 y los vecinos del barrio han presentado una serie de alegaciones, 14 en total, firmadas por unas mil personas. El Ayuntamiento no ha contestado todavía, por lo que la asociación tiene varias reuniones previstas con las concejalías de Vivienda y de Urbanismo, que se sumarían así a las ya mantenidas con Ecología Urbana y Participación.

'Cuidem Cabanyal-Canyamelar' critica que el plan no respeta la idiosincrasia del barrio, que obvia los efectos del cambio climático o que no propone medidas "eficaces" contra la turistificación y la gentrificación. Además, denuncian un incumplimiento de los compromisos establecidos en el proceso de participación ciudadana. Bonafont asegura que el proceso se detuvo "de forma repentina" y que las decisiones que se tomaron en él "no se han tenido en cuenta".