Fácil, muy fácil

El Zamora CF ha solventado sin problemas el trámite de vencer al colista, Mirandés B, con un 4-0 que pudo ser más amplio. El resultado le deja como líder en solitario, ya que descansó esta jornada el Salamanca UDS B.

Posiblemente intuyó el técnico David Movilla que no sería un partido demasiado complicado, por lo que en el once inicial no estuvieron fijos como Carlos Parra o Carlos Ramos, ni jugadores con muchos minutos como Garban o Escudero, y Asiel se quedó fuera de convocatoria. Debutó Rasines (en el puesto de central), hombres no habituales como Raúl o Guille estuvieron en el once, y arriba los puestos fueron para la pareja Valentín-Sergio García.

La incertidumbre duró muy poco: a los 10 minutos Sergio García adelantó a los locales, tras lo cual hubo muchos minutos en los que el Mirandés B intentó llevar el peso del encuentro, pero desnudó sus carencias: ni un tiro a puerta, pese a tener mucha posesión, y una defensa fácilmente desbordable. Una clara explicación de porqué es el colista y aún no ha ganado ningún partido. Aún así, el segundo gol rojiblanco no llegó hasta el minuto 39, obra de Valentín. Con el 2-0 se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó, al minuto, con el segundo tanto de Sergio García (segundo doblete tras tres semanas fuera del equipo), y diez minutos más tarde, en un regalo impropio de la categoría de portero y central burgalés, Dani Hernández hacía a puerta vacía el cuarto. Aunque hubo más ocasiones, el 4-0 fue definitivo.

El árbitro, el abulense Antonio del Bosque, siendo consecuente con el panorama, no añadió ni un minuto, pese a que los cambios y las asistencias podrían haber provocado prolongar inútilmente un encuentro decidido.

El Zamora totaliza así 25 de 27 puntos posibles, y solo el Burgos Promesas, que volvió a ganar (3-0 al At. Bembibre) sigue el ritmo de los rojiblancos, dado que (aparte del descanso por calendario del Salamanca UDS B), la Segoviana caía en casa 1-3 ante la Arandina, y aunque mantiene el cuarto puesto, se va ya a los cuatro de diferencia, y aún no ha descansado.

El próximo compromiso para el Zamora será en León, visitando a la Virgen del Camino (noveno en la tabla, con 16 puntos).