Kecojevic: "No podemos cometer errores tan graves"

El Albacete perdió ante el Oviedo tras desperdiciar el gol inicial de Dani Ojeda. Tras el partido, el central montenegrino Ivan Kecojevic señalaba que "estoy convencido de que este partido se pudo y se debió ganar, ha habido una gran diferencia entre las dos mitades. En la primera parte hemos jugado bastante bien, hemos dominado y marcado pero en la segunda parte perdíamos más los duelos y hemos acabado perdiendo. No podemos perder este tipo de partidos en casa y cometer errores tan graves”. El defensa argumentaba que "hay que ser intensos durante todo el partido, no conseguimos cerrar el encuentro cuando tuvimos ventaja en el mercador, tuvimos oportunidades para volver a marcar pero no no lo hicimos, me duele perder porque ganando el partido, estaríamos más arriba en la clasificación, tras ganar en Alcorcón, hoy debimos conseguir más".

Dani Ojeda: "Necesita marcar pero no estoy contento con la derrota"

Al finalizar el encuentro, el autor del gol del Albacete Dani Ojeda manifestaba que "necesitaba jugar “porque llevaba tiempo sin hacerlo y me hacía falta el gol, aunque con este resultado no estoy nada contento porque prima el equipo. Hemos perdido tres puntos que teníamos en la mano”.

El Albacete ha entrenado este lunes, mañana gozará de jornada de descanso y el miércoles comenzará a preparar el choque del domingo ante el Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres.