El Villa de Aranda y Juan Moreno llegan a un acuerdo y evitan el juicio

No habrá juicio. Las diferencias por la rescisicón de contrato que vinculaba a Juan Moreno con el BM Villa de Aranda han quedado resueltas a través de un cuerdo amistoso que han perfilado los representantes legales de ambas partes. El club entendía que no hubo despido y que su decisión fue la de no renovar mientras el técnico se aferraba a un segundo año que no se le permitía cumplir, lo que le llevó a exigir una indemnización por la totalidad del compromiso.

Las posturas de ambas partes erosionó notablemente las relaciones personales. Han sido los abogados de los afectados quienes han entendido que cualquier acuerdo sería mejor solución para los implicados que un juicio y se ha refrendado en las últimas horas. El BM Villa de Aranda renuncia a no tener que enfrentarse a una indemnización y Juan Moreno desiste de solicitar el 100% de su contrato al margen de alguna petición adicional. El acuerdo final ha satisfecho a unos y otros y cierran un capítulo incómodo pero, afortunadamente, ya resuelto.