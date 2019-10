Los tres encerrados de Vesuvius se declaran en huelga de hambre

Los tres trabajadores de Vesuvius encerrados en la Catedral de Oviedo se declaran en "huelga de hambre indefinida".

Lo último que han comido ha sido el desayuno de esta mañana. Desde ese momento los tres trabajadores de Vesuvius, que permanecen encerrados en el templo desde el pasado miércoles, se declaran en huelga de hambre hasta que se dé una solución al conflicto laboral que amenaza sus puestos de trabajo y el de todos sus compañeros, los 111 de la factoría de Langreo y los 17 de la de Miranda de Ebro (Burgos). Juan Manuel Suárez Baragaño, presidente del comité de empresa habla de una medida “dramática” y reclama la intervención YA de las administraciones porque "hay tres compañeros - ha añadido - poniendo su vida en peligro por la solución de este conflicto".

Este anuncio lo hacía el presidente del comité de empresa justo antes de sentarse en la mesa de negociación del ERE abierta entre empresa y trabajadores en el SASEC, el servicio de resolución extrajudicial de conflictos. Esta reunión se prevé larga y será crucial porque a las 12 de esta noche finaliza el período de consultas del Expediente de Regulación de Empleo y si no hay acuerdo para ampliar el plazo mañana mismo Vesuvius podría empezar a despedir a los 111 trabajadores de la planta de Riaño. Falta saber si sobre esta mesa de negociación se pondrá la propuesta de la multinacional británica anunciada por Ministerio de Industria para aplazar el ERE hasta el próximo viernes día 18. Antes de la reunión que comenzaba unos minutos después de la 11 de esta mañana Juan Manuel Suárez Baragaño decía que ellos eran los que negociaban y que desconocían dicha propuesta: "En esa mesa el Ministerio no está sentado y nosotros a las dos de la tarde del sábado salimos de la última reunión con que no había ampliación y que el plazo final era hoy a las 12 de la noche".

Según el Ministerio de Industria la comunicación de la empresa sobre el aplazamiento del ERE llegaba este fin de semana tras la reunión del viernes en la consejería de Industria de la mesa técnica en la que también participan las administraciones.