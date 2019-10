Se estrena un buzón contra el fraude en viviendas de uso turístico

Actualmente hay 3.060 viviendas de uso turístico registradas en Euskadi (1.978 en Gipuzkoa, 965 en Bizkaia y 117 en Álava). Además, hay 581 habitaciones de uso turístico en total. Según las cifras facilitadas por el Gobierno Vasco, tanto en Álava como en Bizkaia la localización de estas viviendas se reparte de forma equilibrada entre la capital y el resto del territorio. En Gipuzkoa, sin embargo, en fenómeno es diferente ya que "el 70% de las viviendas de uso turístico están en Donostia y un 30% están en el resto del territorio".

Según el Departamento de Turismo, actualmente hay 234 expedientes abiertos por irregularidades y 91 son sancionadores. El origen de estos expedientes está en un 25% en comunicaciones anónimas, de ahí que se haya activado un buzón contra el fraude en la web del Departamento. De esta forma, se puede dar cuenta de "posibles irregularidades" en una vivienda de uso turístico indicando detalles de ese piso y de lo que ocurre en él y facilitando solamente la dirección de correo electrónico de quien realiza la denuncia. Esta comunicación puede, además, realizarse por teléfono o en las Delegaciones Territoriales. Recuerda la consejera, Sonia Pérez, que las causas de sanción en un 75% son por actividad clandestina "porque no están dados de alta en el registro pertinente" y en un 16% porque han declarado una actividad diferente de la que realizan. Además del cierre del piso, "como ha ocurrido ya en 68 casos" recuerda Pérez, puede incorporar una sanción grave "que va desde los 10.001 euros a los 100.000".

La consejera de Turismo, Sonia Pérez, cree que "no hemos llegado al tope de crecimiento" en las viviendas de uso turístico y este crecimiento "es moderado y sostenido en el tiempo". El boom de inscripciones, mantiene, se produjo en 2017 y "aunque en 2018 no se ha contabilizado un registro tan algo, sí ha seguido aumentando el número de pisos que se ofertan". Cree Pérez que "no vivimos el fenómeno de Madrid o Barcelona" porque existe una competencia y una coordinación fundamental. Recuerda que los ayuntamientos determinan el uso de estas viviendas, "que en el caso de Bilbao o de Donosti son de uso terciario y eso ya supone una limitación impresionante". Mantiene que la colaboración institucional entre los Consistorios, el Departamento de Hacienda y el de Vivienda y Turismo es determinante.