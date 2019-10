Rodríguez y Anasagasti debaten sobre la sentencia del Procés

Tontxu Rodríguez e Iñaki Anasagasti debaten en ´La Ventana Euskadi’ sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los imputados en el Procés con penas de entre 9 a 13 años de cárcel por sedición y malversación.

Tontxu Rodríguez comparte la opinión de una asociación de jueces y magistrados que señala que "el pronunciamiento del poder judicial no resuelve el problema de Cataluña"; el senador socialista defiende que se tendría que abrir ahora un nuevo tiempo de negociación y diálogo con Cataluña dentro de la ley "con la ley por delante, con la Constitución por delante", que es lo que está defendiendo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "primero la ley y luego el diálogo". Tontxu Rodríguez critica que "dirigentes políticos llamen a la gente a salir a la calle cuando lo que tienen que pedir es serenidad y tranquilidad".

A Iñaki Anasagasti le llaman la atención varias cosas: que Torra le haya pedido al Rey una entrevista "veremos si le recibe"; en segundo lugar "me ha causado una impresión deplorable la intervención de Rivera diciendo que el Gobierno no tiene que plantearse ningún indulto, es decir, todo en clave electoral, ya que no le importa la solución de Cataluña, "que es un problema político muy gordo"; lo que ha dicho Casado, que hay que cambiar el Código penal para encarcelar y que la sedición también sea delito; "me ha llamado la atención Pedro Sánchez diciendo el cumplimiento íntegro de las penas, estando en campaña electoral", y "me llama poderosamente la atención que hemos estado seis meses o más con el golpe de estado a vueltas y resulta que es una sedición porque la sentencia reconoce que no ha habido violencia, como el tema de Alsasua que primero era trerrorismo y lugo no lo era".