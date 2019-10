La Jaume I contribuirá al diseño de modelos de gestión integrada de plagas en escenarios de cambio climático

Investigadores del Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la Universitat Jaume I participan en un proyecto europeo del programa Horizonte 2020 que avanza en la gestión integrada de plagas agrícolas con el objetivo de desarrollar nuevas técnicas para el control integrado en escenarios de cambio climático. La iniciativa comunitaria, que cuenta con 21 socios, dispone de seis millones de euros para cuatro años y se ha puesto en marcha este mes en la Universidad de Tesalia (Volos, Grecia), entidad académica coordinadora.

El catedrático de Producción Vegetal de la UJI Josep Jaques dirige una de las líneas de investigación de este proyecto europeo -denominado 'OFF-Season' FF-IPM, In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies- con un presupuesto hasta 2023 de 308.000 euros. La importancia de esta investigación radica en que va a analizar conjuntamente y mediante técnicas interdisciplinares -como el modelado espacial, la biología o los modelos de comercio- tres especies de moscas de la fruta que provocan pérdidas devastadoras en la producción agrícola europea, tanto la del Mediterráneo (Ceratitis capitata) -que se está convirtiendo en una seria plaga emergente en áreas templadas del norte de Europa- además de la mosca Oriental (Bactrocera dorsalis) y la del melocotón (Bactrocera zonata), plagas potencialmente invasoras y que podrían tener un gran impacto en la horticultura de todo el continente.

Jaques argumenta que las moscas de la fruta «son plagas importantísimas para la agricultura. Por una parte, tenemos establecida en Europa la mosca mediterránea desde hace muchos años y causando relevantes pérdidas económicas. Y, por otra, hay un buen número de especies potencialmente invasoras que constituyen una amenaza muy real para la Unión Europea, como es el caso de Bactrocera dorsalis, detectada el año pasado cerca de Nápoles, y Bactrocera zonata, que se encuentra a las puertas de nuestro continente».

PROTECCIÓN ANTE LAS ESPECIES INVASORAS

Este proyecto pretende mejorar la gestión de las poblaciones de la mosca mediterránea, según el catedrático de la UJI Josep Jaques, «dando más peso a la gestión que se puede hacer en invierno –off-season- y proporcionando mejores herramientas para detectar y proteger nuestro territorio y agricultura de las especies invasoras».

Jaques explica que en los laboratorios del campus universitario de la UJI en Castelló, en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), se pondrán a punto nuevas técnicas para aumentar el impacto de las medidas de control durante el invierno sobre las poblaciones invernantes de la la mosca mediterránea.

CONTROL BIOLÓGICO

«Queremos centrarnos en medidas de control biológico que maximicen el impacto de los depredadores del suelo. Estos pueden alimentarse de todos los estados de la mosca que pasan parte (larvas maduras y adultos recién emergidos) o la totalidad (pupas) de su desarrollo en el suelo», afirma Jaques. A su vez, agrega «también exploraremos la viabilidad de utilizar hongos y nematodos entomopatógenos contra la mosca en el suelo, además de hacer compatibles entre sí los diversos métodos». De hecho, «nuestro objetivo final es reducir las poblaciones invernales de mosca mediterránea, responsables de las que se registran posteriormente, en el verano, que resultan explosivas y causan daños a la fruta», concluye el catedrático de Producción Vegetal de la UJI.

Las líneas de investigación del grupo de Gestión Integrada de Plagas Agrícolas dirigido por Josep Jaques se centran en el estudio de insectos y ácaros de importancia agrícola, su biología, ecología, métodos de muestreo y umbrales, su gestión integrada con especial énfasis en el control biológico, y el análisis de riesgo fitosanitario. Josep Jaques cuenta con 3.155 citas y un índice h de 29 (Scopus). Es experto del Panel de Sanidad Vegetal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Internacional para la Lucha Biológica (IOBC-Global), coordinador de la Comisión de la IOBC para la armonización de agentes de control biológico (CHIBCA) y editor asociado de la revista científica BioControl.

